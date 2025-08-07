Panică în Maramureş după ce un copil de 7 ani a fost muşcat de viperă pe Creasta Cocoşului

Salvamontiştii din Maramureş au intervenit, joi după-amiază, în zona Creasta Cocoşului, în urma unui apel potrivit căruia un copil a fost muşcat de un şarpe. Acţiunea s-a desfăşurat contracronometru, salvatorii ajungând la copil în nouă minute de la apel. În zonă a fost solicitat un elicopter care să preia victima.

UPDATE: Copilul a fost mușcat de o viperă, în timp ce era în excursie cu familia. Micuțul a ajuns la UPU și i s-a administrat serul antiviperin

Intervenţia are loc în zona Creasta Cocoşului, un loc frecventat de numeroşi turişti.

”Salvamont Maramureş, structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Maramureş, intervine pentru a salva un copil de 7 ani, posibil muşcat de şarpe de membrul superior. Salvatorii montani au ajuns rapid la victimă, în mai puţin de 9 minute de la primirea apelului de urgenţă, fiind în misiune de patrulare preventivă în zona menţionată, o zona de altfel populată de turişti”, transmite Salvamont Maramureş.

Pentru că ar fi nevoie de peste două ore pentru ca victima să fie dusă pe teren la un spital, a fost solicitat un elicopter care, la ora transmiterii acestei ştiri, a ajuns la locul intervenţiei pregătit de salvatorii montani.

