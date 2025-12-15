Autorităţile din judeţul Vrancea sunt în alertă maximă, după ce un incendiu a izbucnit în apropiere de Drumul European E85, cunoscut şi drept "Drumul Morţii".

Primele informaţii de la faţa locului arată că incendiul ar fi izbucnit la un depozit de fier vechi, de pe raza localităţii Slobozia Bradului, şi se manifestă cu degajări mari de fum, însă circulaţia de pe E85 încă nu pare să fi fost afectată.

Totuşi, din imaginile primite de la un telespectator fidel, via Fii Observator, reiese că incendiul a izbucnit într-o zonă apropiată de Drumul European E85, cunoscut şi drept "Drumul Morţii" din cauza numărului mare de accidente mortale produse pe acest drum.

Autorităţile locale intervin la faţa loculului cu mai multe ambulanţe şi echipaje de pompieri. Din fericire, până acum nu s-a anunţat existenţa unor eventuale victime.

