Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Alertă, după ce un incendiu a izbucnit în apropiere de Drumul European E85, cunoscut şi drept "Drumul Morţii"

Autorităţile din judeţul Vrancea sunt în alertă maximă, după ce un incendiu a izbucnit în apropiere de Drumul European E85, cunoscut şi drept "Drumul Morţii".

de Redactia Observator

la 15.12.2025 , 16:01

Primele informaţii de la faţa locului arată că incendiul ar fi izbucnit la un depozit de fier vechi, de pe raza localităţii Slobozia Bradului, şi se manifestă cu degajări mari de fum, însă circulaţia de pe E85 încă nu pare să fi fost afectată.

Totuşi, din imaginile primite de la un telespectator fidel, via Fii Observator, reiese că incendiul a izbucnit într-o zonă apropiată de Drumul European E85, cunoscut şi drept "Drumul Morţii" din cauza numărului mare de accidente mortale produse pe acest drum.

Autorităţile locale intervin la faţa loculului cu mai multe ambulanţe şi echipaje de pompieri. Din fericire, până acum nu s-a anunţat existenţa unor eventuale victime.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu e85 incendiu drumul mortii incendiu slobozia bradului incendiu vrancea
Înapoi la Homepage
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Irinel Columbeanu a trecut la altă religie. Fostul om de afaceri s-a botezat înainte de sărbători
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce alegeţi pentru masa de Crăciun?
Observator » Evenimente » Alertă, după ce un incendiu a izbucnit în apropiere de Drumul European E85, cunoscut şi drept "Drumul Morţii"