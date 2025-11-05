Antena Meniu Search
Alertă în centrul Capitalei: Scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu. Pompierii au izolat zona

Alertă în centrul Bucureştiului. Sunt scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu din București. Pompierii au izolat zona.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 22:13
ISU intervine pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu.

A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran.

Au fost făcute verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, astfel că nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat preventiv un perimetru de siguranță de 100m.

Acum, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii.

