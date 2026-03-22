Alertă în Tulcea, după ce Forţele Aeriene Române au detectat o ţintă în apropierea spaţiului aerian al ţării

Sistemele de apărare aeriană au fost activate duminică seara în județul Tulcea, după ce Forțele Aeriene Române au detectat o țintă în apropierea spațiului aerian național, în zona estică a localității Sulina. A fost emis RO-Alert, iar începând cu ora 21:59, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene pentru zona vizată.

Potrivit informațiilor oficiale, aviația de vânătoare a fost mobilizată și desfășoară misiuni de patrulare în nordul județului Tulcea, cu scopul de a monitoriza evoluția situației și de a preveni eventuale riscuri la adresa securității naționale.

Autoritățile au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT, la ora 21:10, destinat populației din zona vizată, ca măsură de precauție.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că se află în coordonare permanentă cu aliații, schimbul de informații având loc în timp real.

Articolul continuă după reclamă

Începând cu ora 21:59, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene pentru zona vizată, după ce situația a fost reevaluată și nu au mai fost identificate riscuri imediate. Populația a fost informată că poate reveni la activitățile normale, însă monitorizarea spațiului aerian continuă.

Daniela Ciucă

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰