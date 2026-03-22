Alertă în Tulcea, după ce Forţele Aeriene Române au detectat o ţintă în apropierea spaţiului aerian al ţării

Sistemele de apărare aeriană au fost activate duminică seara în județul Tulcea, după ce Forțele Aeriene Române au detectat o țintă în apropierea spațiului aerian național, în zona estică a localității Sulina. A fost emis RO-Alert, iar începând cu ora 21:59, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene pentru zona vizată.

de Daniela Ciucă

la 22.03.2026 , 22:32
Imagine ilustrativă - ProfiMedia

Potrivit informațiilor oficiale, aviația de vânătoare a fost mobilizată și desfășoară misiuni de patrulare în nordul județului Tulcea, cu scopul de a monitoriza evoluția situației și de a preveni eventuale riscuri la adresa securității naționale.

Autoritățile au transmis și un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT, la ora 21:10, destinat populației din zona vizată, ca măsură de precauție.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că se află în coordonare permanentă cu aliații, schimbul de informații având loc în timp real.

Începând cu ora 21:59, autoritățile au anunțat încetarea alertei aeriene pentru zona vizată, după ce situația a fost reevaluată și nu au mai fost identificate riscuri imediate. Populația a fost informată că poate reveni la activitățile normale, însă monitorizarea spațiului aerian continuă.

tulcea ro-alert
