O navă remorcher, care ar avea cinci persoane la bord potrivit primelor informaţii, s-a scufundat în Portul Midia. Un marinar a fost declarat decedat, iar operaţiunile de căutare şi salvare sunt în derulare, existând suspiciunea că ar exista alte patru persoane decedate.

UPDATE 11:40 Numărul scafandrilor care caută cele patru persoane dispărute după scufundarea unui remorcher în Portul Midia a fost suplimentat, la faţa locului deplasându-se o ambarcaţiune cu alţi zece scafandri, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

"În larg execută misiuni de căutare-salvare două ambarcaţiuni de la Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), cu patru scafandri. Pe drum spre locul evenimentului este încă o ambarcaţiune ARSVOM pe care se află zece scafandri - patru militari din cadrul ISU şi şase scafandri utilitari din cadrul ARSVOM", au spus reprezentanţii ISU.

UPDATE 11:10 Directorul Portului Constanța, Mihai Teoderescu, spune că este vorba de remorcherul Astana. Acesta a explicat la Digi24 că remorcherul se afla la manevra de sosire cu o ambarcațiune. "Nava Astana a anunțat oprirea motoarelor, ulterior s-a răsturnat pe tribord, nava s-a întors cu chila în sus și apoi s-a scufundat cu pupa". El susține că accidentul s-ar fi putut produce din cauza unei erori de manevră sau din cauza curenților foarte puternici.

UPDATE 10:50 Persoana adusă la cheu a decedat, în ciuda manevrelor de resuscitare.

Operaţiunile de căutare şi salvare a persoanelor care se aflau la bordul remorcherului scufundat sunt în derulare, existând suspiciuni că ar exista alţi patru decedaţi, a informat Autoritatea Navală Română (ANR).

La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie - elicopterul SMURD, trei echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa, un echipaj SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de stingere incendii, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri.

Nava, operată de Rompetrol

Reprezentanţii Rafinăriei Petromidia au informat că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

"În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia. În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct", a transmis compania KMG Rompetrol.

Remorcherul făcea manevre de asistenţă la descărcare pentru un tanc petrolier

Potrivit companiei Rompetrol, remorcherul scufundat miercuri efectua manevre de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

"Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile", au transmis reprezentanţii companiei.

Patru persoane ar fi decedate

ANR a informat, printr-un comunicat de presă, că autorităţile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare.

"La faţa locului au intervenit de urgenţă mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost extrasă din apă şi se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare", se arată în comunicatul ANR.

