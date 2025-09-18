Muzica clasică a transformat Piața Festivalului George Enescu într-un loc de poveste, unde sunetele vioarei și chitarei au făcut dintr-o seară obișnuită, una cu o experiență magică. Zeci de oameni au ascultat atent şi cu inimile deschise fragmente din rapsodiile marelui compozitor.

Festivalul George Enescu a reunit și în acest an, în Capitală, artişti de renume.

În inima Bucureștiului, muzica a plutit în aer, iar Piața Festivalului a vibrat sub acorduri clasice de excepție! Violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie şi-au unit talentul într-un duet care nu doar încântă, ci topește granițele dintre clasic și contemporan.

"Am ales să cântăm împreună Rapsodiile de George Enescu şi George Gershwin, din mai multe motive: unul pentru că se împlinesc 70 de ani de la trecerea în nefiinţă, sau trecerea în fiinţă a lui George Enescu, şi am vrut să îl punem într-o lumină poate un pic diametral opusă cu muzica de jazz, a lui George Gershwin", spune Ilie Dragoş, chitarist.

Chiar dacă vremea nu a fost tocmai prietenoasă, nu i-a descurajat pe iubitorii de muzică.

"M-am bucurat foarte mult că tot publicul a bravat rafala de ploaie care a măturat Bucureştiul exact la începutul concertului, şi m-am gândit că iată, muzica are forţa de a opri şi ploaia", spune Alexandru Tomescu, violonist.

Iar drept răsplată pentru seara specială, publicul a ascultat în liniște, a aplaudat cu entuziasm și, în multe cazuri a fredonat discret temele cunoscute.

"Într-o lume în care totul se dă peste cap, avem nevoie de nişte piloni de frumuseţe, de adevărată cultură".

"L-am ascultat împreună cu copiii care sunt amândoi instrumentişti, şi sunt extraordinat de încântaţi. Amânoi au bătut ritmul, au cântat".

"Suntem bucuroşi că avem ocazia să urmărim aşa ceva, un festival de asemenea amploare", spun participanţi la spectacol.

Piața George Enescu rămâne un loc unde muzica clasică devine accesibilă și aproape de oameni. Intrarea este liberă, iar evenimentele sunt organizate astfel încât să transforme fiecare seară într-o adevărată sărbătoare culturală.

Alexia Bucur

