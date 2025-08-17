Antena Meniu Search
Video Alimente confiscate la Eforie: porumb și kurtos, preparate în spații insalubre

Păcăliţi putem fi şi pe plajă, unde vânzătorii ambulanţi ne vând mâncare preparată în condiţii jalnice. 

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 14:18

Dovada? Priviţi ce a descoperit poliţia locală din Eforie şi Protecţia Consumatorilor.  Aşa arată locul unde e fiert porumbul şi copt kurtos-ul. În camere pline de mucegai, cu pereţi scorojiţi şi fără nicio normă de igienă respectată. Toate alimentele au fost confiscate de poliţiştii locali. 

