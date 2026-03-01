Cea de-a 46-a ediție a premiilor BRIT Awards a avut loc aseară și a adus surprize. Olivia Dean a câștigat cele mai importante distincții, plecând acasă cu patru trofee, printre care și cel pentru Artistul Anului. Harry Styles a revenit pe scenă, după o pauză pe care fanii au resimțit-o din plin, iar Rosalía a devenit prima artistă de origine spaniolă care cucereşte categoria pentru Cel mai bun artist internațional. Şi pentru prima dată în istoria de aproape 50 de ani a evenimentului, ceremonia s-a desfășurat în afara Londrei, în Manchester.

Harry Styles a adus atmosfera disco în Manchester. După ce a lipsit trei ani de la premiile BRIT, cântăreţul britanic a urcat pe scenă alături de un cor gospel şi a cântat pentru prima dată piesa Aperture, care apare pe viitorul său album. Seara a continuat cu mult aşteptata decernare a premiilor.

Ozzy Osbourne a fost omagiat cu un premiu pentru întreaga carieră

Olivia Dean a fost vedeta serii. Cânătreaţa, tot de origine britanică, a strâns patru trofee, inclusiv pe cel râvnit de toţi cei prezenţi - artistul anului. "Wow! Mulţumesc! Vreau să mulţumesc întregii mele echipe", a declarat Olivia Dean. Artista a mai plecat acasă cu premiile pentru albumul anului, cel mai bun artist pop şi cel pentru piesa anului. Surprize au fost şi la alte categorii.

Rosalia a devenit prima vedeta de origine spaniolă care pune mâna pe titlul de artistul internaţional al anului. Este, de altfel, şi primul premiu BRIT al artistei. "Ştiţi, eram atât de recunoscătoare doar şă fiu aici, în această seară să cânt! Este o nebunie", a declarat Rosalia. La fel cum este şi pentru ROSE. Este prima cântăreaţă de k-pop care primeşte premiulpentru cel mai bun cântec internaţional al anului.

Regretatul Ozzy Osbourne a fost omagiat cu un premiu pentru întreaga carieră, acceptat de soția și fiica sa, Sharon și Kelly Osbourne. Spectacolul BRIT a avut loc pentru prima dată în Manchester şi a adunat cele mai importante nume din industria muzicală.

