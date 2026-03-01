Lista oficialilor iranieni ucişi în urma atacului în tandem SUA-Israel asupra Iranului

Mai mulţi oficiali iranieni, printre care şi şeful statului major al forţelor armate iraniene, au fost ucişi în urma operaţiunii în tandem a Statelor Unite şi a Israelului. Totodată, Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem Ali Khamenei, anunţată încă de sâmbătă de Donald Trump.

Şeful statului major al forţelor armate iraniene, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis împreună cu alţi generali de rang înalt în loviturile americane şi israeliene de sâmbătă, anunţă televiziunea de stat iraniană.

Televiziunea a menţionat numele lui Mousavi printre înalţii responsabili ucişi sâmbătă, alături de ministrul apărării Aziz Nasirzadeh, de şeful Gardienilor Revoluţiei, Mohammad Pakpour, precum şi de Ali Shamkhani, un consilier al ghidului suprem, ale căror decese erau deja confirmate. Televiziunea a precizat că aceste persoane au fost ucise "într-o reuniune a Consiliului de apărare", adăugând că alte nume vor fi anunţate ulterior.

Sâmbătă, armata israeliană a publicat o listă a oficialilor iranieni de rang înalt pe care i-a ucis. Printre numele deja confirmate de Iran, se mai află şi șeful biroului militar al liderului suprem, Mohammad Shirazi și înaltul oficial al serviciilor secrete Saleh Asadi.

Cine va conduce Iranul după moartea Ayatollahului

Procesul de tranziţie din Iran după moartea ghidului suprem Ali Khamenei va începe duminică, a anunţat principalul responsabil pentru securitatea ţării, Ali Larijani.

"Un consiliu de conducere provizoriu va fi format în curând. Preşedintele, şeful puterii judiciare şi un jurist din Consiliul Gardienilor îşi vor asuma responsabilitatea până la alegerea viitorului conducător", a declarat Larijani, şeful celui mai important organism de securitate iranian, Consiliul suprem de securitate naţională, şi fost consilier al lui Ali Khamenei.

"Acest consiliu va fi înfiinţat cât de curând posibil. Lucrăm la formarea sa încă de astăzi", a adăugat el. Principalul responsabil pentru securitatea Iranului a avertizat împotriva tentativelor de divizare a ţării după moartea ghidului suprem în lovituri americane şi israeliene.

"Grupurile care încearcă să divizeze Iranul trebuie să ştie că nu vom tolera acest lucru", a spus Larijani într-un interviu la televiziunea de stat, în care a făcut apel la toţi iranienii să se unească.

