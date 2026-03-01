Antena Meniu Search
Foto Sute de manifestanţi au încercat să atace ambasada SUA la Bagdad, după moartea lui Ali Khamenei

Sute de manifestanţi au încercat să ia cu asalt duminică dimineaţă zona ultrasecurizată care adăposteşte ambasada SUA la Bagdad, după moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, informează AFP, citând un jurnalist de la faţa locului.

de Simona Moloiu

la 01.03.2026 , 09:23
"Tentativele lor au fost până acum împiedicate, dar continuă să încerce" să străpungă cordonul forţelor de securitate, a declarat pentru AFP o sursă de securitate.

Manifestanţii, dintre care unii agitau drapele ale unor grupări armate pro-iraniene, au aruncat cu pietre asupra forţelor de securitate, care au ripostat cu tiruri de gaze lacrimogene, a constatat un jurnalist al AFP.

Media locale au relatat despre alte manifestaţii în provincii din sudul Irakului.

Mai multe grupări armate irakiene susţinute de Iran au declarat sâmbătă că nu vor rămâne "neutre" şi că vor apăra Republica islamică.

Una dintre ele, gruparea puternică Kataeb Hezbollah, a anunţat că va ataca baze americane drept ripostă la uciderea, sâmbătă, a doi dintre combatanţii săi în lovituri aeriene în sudul Irakului.

Duminică dimineaţă devreme au fost auzite explozii puternice în apropierea aeroportului din Erbil, care găzduieşte trupe ale coaliţiei antijihadiste conduse de SUA în regiunea autonomă Kurdistanul irakian, a relatat un jurnalist al AFP.

Acesta a văzut o coloană de fum negru ridicându-se din zona aeroportului.

La puţin timp după aceea, un mică grupare pro-iraniană a revendicat atacuri cu dronă asupra soldaţilor americani la Erbil.

Sâmbătă, forţele coaliţiei conduse de SUA au doborât mai multe rachete şi drone încărcate cu explozibili deasupra Erbil, au anunţat autorităţile locale.

manifestanti proteste bagdad ambasada
