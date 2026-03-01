Israel susţine că a aruncat peste 1.200 de bombe în Iran în prima zi de atac

Israelul susține că a aruncat peste 1.200 de bombe asupra Iranului într-o singură zi. Forțele aeriene israeliene spun că au aruncat peste 1.200 de bombe asupra Iranului în prima zi a atacului său comun cu SUA, relatează Jerusalem Post.

Sâmbătă seara, IDF a spus că peste 200 de avioane au lovit 500 de ținte iraniene.

Printre locurile atacate în Iran s-ar fi numărat şi o școală de fete din Minab, un oraș din provincia Hormozgan, din sudul Iranului, unde autorităţile au raportat că cel puțin 148 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite.

SUA şi Israel nu au confirmat că ar fi lovit această zonă, conform BBC.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că "zeci de copii nevinovați" au fost uciși în atacul asupra școlii, care "nu va rămâne fără răspuns".

Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a avertizat că va ataca bazele americane și Israelul ca represalii pentru moartea lui Ayatollah Ali Khamenei.

"Cea mai devastatoare operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran va începe în scurt timp asupra teritoriilor ocupate și bazelor americane" a transmis IRGC duminică dimineaţă.

