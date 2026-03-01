Ca orice conflict internaţional care începe brusc şi pare că trage toată planeta în mijlocul războiului, şi acesta, dintre Statele Unite şi Iran a avut ecou pe scena europeană. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a declarat că dorește protejarea civililor din zonele bombardate. Mâine, adună comisarii europeni pentru a discuta situația din Orient.

Franța nu a jucat niciun rol în operațiunile militare. Este reacția fermă a președintelui Emmanuel Macron, care a declarat ieri că Hexagonul nu are nicio legătură în operațiunile privind atacurile israeliene și americane asupra Iranului. La Palatul Elysee a fost convocată ieri o reuniune a Consiliului Național de Apărare și Securitate. "Trebuie să creştem numărul de iniţiative, astfel încât problema să poată fi rezolvată pe cale diplomatică, pentru că nimeni nu se poate gândi că problema nucelară sau de destabilizare regională din Iran se poate rezolva simplu prin cu greve", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Reacţia Turciei, după atacul asupra Iranului

După atacurile masive de ale Iranului, Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă. "Este vital să prevenim o nouă escaladare şi să ne întoarcem la un proces diplomatic. Vrem să vedem pace şi securitate. Vrem protecţia vieţii civiilor", a declarat Keir Starmer, premierul Marii Britanii. Din Turcia, Recepp Erdogan a condamnat atacurile asupra Iranului. Liderul a declarat că își va intensifica eforturile diplomatice pentru a asigura un armistițiu și a relua negocierile.

"Pentru a preveni escaladarea ulterioară a războiului, pentru a evita vărsarea de sânge și, ferească Dumnezeu, pentru a împiedica regiunea noastră să treacă prin suferințe și mai mari, toți actorii, în special cei din lumea islamică, trebuie să acționeze de urgență", a declarat Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen va convova mâine o reuniune specială a așa-numitului "colegiu de securitate" cu comisarii europeni pentru a discuta situaţia din Iran.

