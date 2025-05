La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție. "Accident rutier produs în municipiul Iași, pe strada Tabacului, unde un autoturism a intrat într-un copac. Din primele informații în autoturism se aflau trei persoane, posibil o persoană încarcerată, inconstienta. Au fost direcționete o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție, echipajul de terapie intensivă mobilă și un echipaj de prim ajutor calificat", au transmis reprezentanții ISU Iaşi.

Şoferul ar fi încercat să evite o pisică

Din primele informaţii, şoferul ar fi pierdut controlul volanului după ce ar fi încercat să evite un animal care a sărit în faţa autoturismului.

"Era o pisică pe stradă, am încercat să o evit, am tras stânga de volan şi când am tras dreapta să revin pe bandă, mi-a alunecat spatele prea tare şi nu am mai reuşit să o redresez", a declarat şoferul.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

