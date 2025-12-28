Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit lângă Copacabana. Pilotul a murit pe loc

Tragedie în largul plajei Copacabana, din Brazilia. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apă, chiar sub privirile oamenilor. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum aeronava cade în apele oceanului. Pilotul a fost scos fără viaţă de salvamari. Autorităţile au deschis o anchetă pentru a afla cauza accidentului.

de Redactia Observator

la 28.12.2025 , 20:14

Un avion ultraușor care trăgea un banner publicitar s-a prăbușit în mare, în largul plajei Copacabana din Rio de Janeiro, sâmbătă după-amiază, pilotul murind, au declarat autoritățile locale, citate de ABC News.

Cadavrul pilotului a fost trimis la un cabinet medical legist pentru expertiză, au declarat oficialii.

Echipele de salvare ale pompierilor au lucrat la fața locului folosind jet ski-uri, bărci gonflabile, scafandri și sprijin aerian. Căutările au inclus, de asemenea, echipamente sonar pentru a ajuta la localizarea posibilelor victime suplimentare și a epavei.

Articolul continuă după reclamă

Imaginele de pe camerele de supraveghere publicate de autorități arată avionul plonjând în mare, lângă plajă, în jurul orei 12:30 (15:30 GMT).

Forțele aeriene braziliene au declarat că au deschis o anchetă cu privire la cauza accidentului. Aeronava era un Cessna 170A, deținut de o companie de publicitate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copacabana plaja avion accident pilot victime
Înapoi la Homepage
Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună
Ce face cu banii românul de 29 de ani care a ajuns să câştige în Rusia 60.000 de euro pe lună
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie
Incendiu puternic în București! Un depozit arde ca o torță. Au fost trimise mesaje RO-Alert
Incendiu puternic în București! Un depozit arde ca o torță. Au fost trimise mesaje RO-Alert
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit?
Observator » Ştiri externe » Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit lângă Copacabana. Pilotul a murit pe loc