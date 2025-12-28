Tragedie în largul plajei Copacabana, din Brazilia. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apă, chiar sub privirile oamenilor. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum aeronava cade în apele oceanului. Pilotul a fost scos fără viaţă de salvamari. Autorităţile au deschis o anchetă pentru a afla cauza accidentului.

Un avion ultraușor care trăgea un banner publicitar s-a prăbușit în mare, în largul plajei Copacabana din Rio de Janeiro, sâmbătă după-amiază, pilotul murind, au declarat autoritățile locale, citate de ABC News.

Cadavrul pilotului a fost trimis la un cabinet medical legist pentru expertiză, au declarat oficialii.

Echipele de salvare ale pompierilor au lucrat la fața locului folosind jet ski-uri, bărci gonflabile, scafandri și sprijin aerian. Căutările au inclus, de asemenea, echipamente sonar pentru a ajuta la localizarea posibilelor victime suplimentare și a epavei.

Imaginele de pe camerele de supraveghere publicate de autorități arată avionul plonjând în mare, lângă plajă, în jurul orei 12:30 (15:30 GMT).

Forțele aeriene braziliene au declarat că au deschis o anchetă cu privire la cauza accidentului. Aeronava era un Cessna 170A, deținut de o companie de publicitate.

