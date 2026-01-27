Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule

Tragedie pe E70 în apropierea localităţii Lugojel din Timiş. În urma impactului devastator, în care au fost implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism, şase persoane au murit.

Accidentul a avut loc în jurul orei 13. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

Alte două persoane rănite

În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.

Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital.

Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire. Misiunea este în dinamică.

Filmul accidentului

Potrivit poliţiştilor, şoferul microbuzului care venea dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, ar fi intrat într-o depășire pe DN 6, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație.

În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (șoferul microbuzului și 5 pasageri ai acestuia), precum și 3 persoane rănite, pasagere în microbuz.

Microbuzul avea direcția de deplasare Grecia-Franţa.