Acţiunile Hidroelectrica ating un nou maxim istoric. Cât valoarează la cotaţia zilei

Valoarea acţiunii Hidroelectrica a atins un nou maxim istoric marţi, de 138,40 de lei, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societăţii la Bursa de Valori Bucureşti, în 12 iulie 2023, a anunţat compania, printr-un comunicat.

La această cotaţie de preţ, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde lei.

În perioada 1 septembrie 2025 - 27 ianuarie 2026, acţiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere de aproximativ 14%, evoluţie care reflectă interesul constant şi în creştere al investitorilor faţă de strategia de investiţii şi dezvoltare a companiei, stabilitatea financiară şi perspectivele favorabile pe termen mediu şi lung, se arată în documentul citat.

Astfel, în intervalul menţionat, capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu aproximativ 14%, de la 54,7 miliarde lei la 62,3 miliarde lei, poziţionând Hidroelectrica ca a doua cea mai mare companie românească din punct de vedere al capitalizării bursiere.

"Evoluţia pozitivă a acţiunii reflectă atât performanţa Hidroelectrica, cât şi încrederea pieţei în planul investiţii şi dezvoltare propus. De la preluarea mandatului de CEO, în septembrie 2025, valoarea acţiunii Hidroelectrica s-a apreciat semnificativ, confirmând că deciziile asumate, proiectele strategice demarate şi angajamentul pentru o guvernanţă responsabilă şi transparentă creează valoare tangibilă atât pentru acţionari, cât şi pentru sistemul energetic naţional", a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica, în comunicat.

Potrivit companiei, această evoluţie a cotaţiei bursiere este susţinută de aprobarea unor demersuri strategice importante în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 27 ianuarie 2026. Printre acestea se numără decizia de înfiinţare de către SPEEH Hidroelectrica S.A., împreună cu EDF Power Solutions International, a unei societăţi mixte, sub forma unei asocieri în participaţie (Joint Venture Company), cu participare egală, de 50% pentru fiecare parte. Totodată, a fost aprobat Acordul Acţionarilor care urmează a fi încheiat între cele două companii, document ce va reglementa modul de funcţionare şi guvernanţă al societăţii mixte, constituite în vederea dezvoltării proiectului Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa, un obiectiv strategic de importanţă majoră pentru sistemul energetic naţional.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, au fost aprobate şi achiziţii de servicii avocaţiale de consultanţă juridică, atât în legătură cu procesul de majorare a capitalului social al SPEEH Hidroelectrica S.A., cât şi în contextul obiectivului companiei de achiziţionare, la punerea în funcţiune, a centralei CHEAP Frasin-Pângăraţi, cu o putere instalată de 300 MW, proiect ce urmează a fi dezvoltat şi construit de Hidro Blue Energy SRL.

Hidroelectrica este principalul producător de energie electrică şi principalul furnizor de servicii de sistem din România.

