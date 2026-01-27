Grecia, șocată de tragedia "de nedescris", cu 7 morţi, din Timiș. Reacția premierului şi a clubului PAOK

Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, s-a declarat "profund șocat de tragicul accident din România, care a costat viața a 7 tineri conaționali". Şi preşedintelui clubului PAOK, Ivan Savvidis, a declarat că este îndurerat de tragedia petrecută în Timiş, după ce un accident rutier s-a soldat cu 7 morţi şi 3 persoane rănite. Autocarul transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.

"Am fost profund șocat să aflu despre tragicul accident din România, care a costat viața a 7 tineri conaționali ai noștri. Guvernul elen și ambasada noastră colaborează direct cu autoritățile locale, oferind tot sprijinul posibil. În aceste momente dificile, alături de toate grecoaicele și toți grecii, transmit cele mai sincere condoleanțe rudelor victimelor și familiei PAOK. Avem speranța comună că răniții se vor recupera rapid. Gândurile noastre sunt alături de ei", a declarat pe Facebook premierul Kyriakos Mitsotakis.

"O tragedie de nedescris ne-a lovit astăzi. Sunt profund îndurerat de pierderea atât de nedreaptă a unor tineri, suporteri ai echipei noastre iubite, care călătoreau pentru a fi alături de PAOK-ul nostru. Plâng alături de familiile lor și de milioanele de compatrioți. Dumnezeu să le odihnească sufletele. Acești copii, copiii PAOK-ului, sunt copiii noștri, sunt membri ai unei mari familii. Iar noi facem totul pentru familia noastră și nu lăsăm pe nimeni singur. Gândurile mele sunt alături de cei dragi ai lor. Mă rog ca totul să meargă bine pentru cei care au fost răniți și care duc în aceste ore o luptă critică", a declarat preşedintelui PAOK, Ivan Savvidis, pe site-ul oficial al clubului.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz de opt persoane. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. În apropiere de Lugoj, soferul microbuzului a încercat să facă o depăşire, apoi a lovit un TIR.

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa. În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa.

