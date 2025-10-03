Antena Meniu Search
x

Curs valutar

ANAF a preluat jumătate din imobilul din centrul Sibiului deţinut de Iohannis

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. "Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei", explică ANAF.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 11:12
ANAF a preluat cota de o jumătate din imobilul deţinut de Iohannis în Sibiu ANAF a preluat cota de o jumătate din imobilul deţinut de Iohannis în Sibiu - Profimedia

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate", a transmis, vineri, într-un comunicat de presă, ANAF.

Este vorba despre imobilul deţinut, până în 2015, de fostul preşedinte Klaus Iohannis.

"Procedura de preluare a fost gestionată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. În urma corespondenţei purtate cu foştii proprietari şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituţia a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar. Subliniem că foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spaţiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei uşii de la intrare", a precizat instituţia.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Klaus Iohannis a primit, la jumătatea lunii septembrie, un ultimatum de la ANAF. Statul îi cerea să predea casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanţă, altfel va fi executat silit "ca orice român", după cum a declarat chiar şeful Fiscului.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Klaus Iohannis a povestit cum a ajuns în posesia imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

klaus iohannis sibiu anaf cota proprietar
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Evenimente » ANAF a preluat jumătate din imobilul din centrul Sibiului deţinut de Iohannis