ANAF a preluat jumătate din imobilul din centrul Sibiului deţinut de Iohannis

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. " Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei ", explică ANAF .

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate", a transmis, vineri, într-un comunicat de presă, ANAF.

Este vorba despre imobilul deţinut, până în 2015, de fostul preşedinte Klaus Iohannis.

"Procedura de preluare a fost gestionată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. În urma corespondenţei purtate cu foştii proprietari şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituţia a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar. Subliniem că foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spaţiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei uşii de la intrare", a precizat instituţia.

Klaus Iohannis a primit, la jumătatea lunii septembrie, un ultimatum de la ANAF. Statul îi cerea să predea casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanţă, altfel va fi executat silit "ca orice român", după cum a declarat chiar şeful Fiscului.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Klaus Iohannis a povestit cum a ajuns în posesia imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu.

