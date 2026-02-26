Criza apei din Curtea de Argeş continuă. Autorităţile caută să afle cine e vinovat pentru faptul că 50.000 de oameni stau cu robinetele închise de patru luni. În timp ce autorităţile locale dau vina pe golirea barajului Vidraru, inspectorii de la garda de Mediu spun că mai multe pensiuni de pe Transfăgărăşan fac deversări ilegale şi aşa s-a contaminat apa cu bacterii periculoase.

Patronul unei pensiuni de lângă barajul Vidraru s-a trezit cu peste 30 de mascaţi în curte. Inspectorii de la Mediu au observat o diferenţă foarte mare între cantitatea de apă potabilă consumată şi volumul de ape uzate vitanjate, un indiciu că rezidurile nu ar fi fost gestionate corect, spun aceştia.

"Să găsească ţap ispăşitor. Cei mai buni sunt cei care au pensiuni, cei care au cârciumi, case. Microbul e jos, în baraj", explică Constantin Obrocea, patron pensiune.

"La ordinul prefectului de Argeș, comisarii de la Garda de Mediu, jandarmii si polițiștii au controlat 13 pensiuni aflate pe valea râului Arges, de la Barajul Vidraru, către Curtea de Arges. Comisia a găsit nereguli majore la patru pensiuni, unde apele uzate ar ajunge in pânză freatica. Procurorii au întocmit patru dosare penale pentru infracțiuni la legea apelor si încearcă sa afle dacă bacteriile din apa potabilă din Curtea de Argeș vin din fosele septice de la pensiunile de pe Transfăgărășan", explică Cristi Popovici, reporter Observator.

"Am dat cinci sancţiuni în valoare de 190.000 de lei, urmând a face în perioada următoare verificări şi a extinde controalele pe o scară mai largă", explică Alexandru Vâjan, director Garda De Mediu Argeș.

Comisarii gărzii de mediu au identificat şi deversări ilegale.

"Dacă vii de la Capra în jos, toate deversările dau direct în apă. Lucrul acesta se ştie în societate, dar de ce nu s-a făcut nimic până acum? Păi de ce? Neglijenţă. Asta e tot!", explică un localnic.

Criza apei o resimt din plin localnicii din Curtea de Argeş, care fac cozi la izvoare şi rezervoare publice.

Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată, din nou, săptămâna trecută, la staţia de tratare de la Cerbureni şi la o şcoală din Curtea de Argeş, după analiza unor probe de apă. O localnică acuză autorităţile că s-a îmbolnăvit.

Primarul dă vina pe deversările controlate pentru retehnologizarea Barajului Vidraru.

"La staţia de tratare acum trebuie să fac o investiţie majoră, sper să o încep săptămâna viitoare. Prin şedinţa de Guvern de mâine o să primim o derogare de la legea finanţelor ca să putem să dăm drumul în regim de urgenţă la lucrările pe care le avem acolo", explică Constantin Panțurescu, primarul localității Curtea de Argeş.

50.000 de locuitori din Curtea de Argeş au rămas fără apă potabilă din luna noiembrie, anul trecut.

