Trump a cerut anchetarea jurnaliștilor care au scris despre războiul cu Iran. Ce articole l-au înfuriat

Donald Trump a lansat o ofensivă dură împotriva scurgerilor de informații către presă în timpul războiului cu Iranul. The Wall Street Journal dezvăluie că liderul de la Casa Albă i-a înmânat personal procurorului general interimar Todd Blanche mai multe articole de presă despre operațiunile militare din Iran, iar pe ele a lipit un bilețel pe care scria "trădare". Avocații specializați în libertatea presei și reprezentanții organizațiilor media spun că demersul lui Donald Trump este neobișnuit de agresiv și poate afecta grav libertatea presei și protecția surselor jurnalistice.

Concret, Donald Trump a făcut presiuni ca Departamentul de Justiție să trimită citații prin care jurnaliști de la publicații precum The Wall Street Journal, The New York Times și The Washington Post să fie obligați legal să ofere autorităților informații pentru identificarea surselor care ar fi divulgat informații secrete către presă.

Citațiile vizează articole despre avertismente militare la adresa războiului început pe 28 februarie 2026, despre presiunile făcute de Benjamin Netanyahu asupra lui Trump și operațiunile de salvare după doborârea unui avion militar american la începutul lunii aprilie. Președintele SUA vrea să pedepsească persoanele din administrație sau din sistemul militar care au oferit presei informații despre războiul din Iran, considerând că aceste scurgeri au afectat securitatea națională.

Potrivit The Wall Street Journal, Trump s-a plâns în privat procurorului general interimar Todd Blanche de scurgerile de informații către presă din ultimele luni, iar acesta i-ar fi promis că va obține citații sau ordonanțe judiciare pentru a avea acces la datele jurnaliștilor care au scris despre subiecte sensibile de securitate națională. În timpul unei întâlniri, Trump i-a înmânat lui Blanche un teanc de articole de presă pe care el și alți oficiali de rang înalt le considerau amenințări la adresa securității naționale. Pe ele era lipit un bilețel pe care scria "trădare". Oficiali de rang înalt din Departamentul de Justiție s-au întâlnit cu reprezentanți ai Pentagonului pentru a discuta investigațiile. Trump s-a arătat furios în mod deosebit pe articolele legate de modul în care a luat decizia de a declanșa războiul și despre ce i-au transmis consilierii săi în ședințe.

The Wall Street Journal a primit încă de pe 4 martie o astfel de citație prin care autoritățile cer date despre jurnaliștii care au lucrat la un articol publicat pe 23 februarie care relata că generalul Dan Caine și alți oficiali ai Pentagonului l-au avertizat pe președinte asupra riscurilor unei campanii militare prelungite împotriva Iranului. Alte instituții media, inclusiv Axios și Washington Post, au publicat articole similare în aceeași zi.

"Citațiile guvernului adresate Wall Street Journal și reporterilor noștri reprezintă un atac asupra activității jurnalistice protejate constituțional. Ne vom opune ferm acestei încercări de a reduce la tăcere și de a intimida presa", a transmis grupul media care deține și publică ziarul The Wall Street Journal.

Trump a fost deosebit de furios din cauza unui articol publicat pe 7 aprilie de Tghe New York Times, care descria modul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a convins pe Trump să bombardeze Iranul. Articolul dezvăluia informații detaliate despre întâlnirile la nivel înalt pe această temă, inclusiv cele desfășurate în celebra "Situation Room". Potrivit materialului, serviciile americane de informații erau sceptice față de argumentele lui Netanyahu privind un război care să ducă la schimbarea regimului iranian.

În ultimele luni, procurorii au trimis citații nu doar către organizații media, ci și către companii care oferă servicii de email și comunicații telefonice sau mobile pentru a obține informații. Ceea ce face acum administrația Trump este neobișnuit și mult mai agresiv, potrivit lui Bruce Brown, președintele Comitetului Reporterilor pentru Libertatea Presei. Ani de zile, Departamentul de Justiție din SUA a evitat să investigheze direct jurnaliști sau publicații atunci când apăreau informații secrete în presă. Autoritățile încercau mai întâi să găsească sursa scurgerilor în interiorul guvernului sau armatei. Cu alte cuvinte, procurorii nu cereau rapid datele reporterilor, pentru a proteja libertatea presei și confidențialitatea surselor jurnalistice, iar citațiile către publicații erau considerate o măsură extremă, folosită doar în cazuri rare.

Fosta șefă a Departamentului de Justiție, Pam Bondi, a schimbat anul trecut regulile astfel încât procurorii să poată obține mai ușor citații și mandate care vizează jurnaliștii în anchetele privind scurgerile de informații către presă, anulând politica adoptată în perioada lui Joe Biden. Potrivit noilor reguli, autoritățile trebuie mai întâi să încerce "toate metodele rezonabile" pentru a găsi informațiile din alte surse înainte de a solicita datele jurnaliștilor.

"Citațiile încearcă să invadeze direct relația dintre reporter și sursele sale, precum și procesul jurnalistic, menit să permită publicului american să afle informații despre guvern", a explicat Theodore Boutrous Jr., avocat specializat în cazuri privind libertatea de exprimare şi care reprezintă The New York Times într-un proces împotriva Pentagonului privind accesul presei.

La începutul lunii aprilie, Trump a înlăturat-o pe Bondi, nemulțumit că aceasta nu reușise să urmărească penal mai mulți adversari politici. Todd Blanche, un apropiat al lui Trump, care i-a fost avocat în trei dintre cele patru dosare penale, a preluat funcția de procuror general interimar. Blanche s-a arătat dispus să îi facă pe plac lui Trump, afirmând că președintele are dreptul și obligația de a influența anchetele penale ale Departamentului de Justiție și că americanii ar trebui să fie mulțumiți că acesta este atât de implicat în activitatea instituției, considerată a fi independentă.

Pe 3 aprilie, la o zi după demiterea lui Bondi, un avion american a fost doborât deasupra Iranului, declanșând o amplă operațiune de salvare pentru doi militari dispăruți. La scurt timp, Trump a promis public că va identifica sursa scurgerilor de informații privind doborârea avionului și a afirmat că guvernul va lua măsuri împotriva unei instituții media neprecizate atunci care publicase informațiile. Teancul de articole oferit de Trump procurorului general interimar se referea la acele operațiuni de salvare. Președintele și alți oficiali consideră că scurgerile ar fi putut compromite succesul operațiunii.

"Vom merge la compania media care a publicat informațiile și îi vom spune: securitate națională, predați sursa sau mergeți la închisoare", a spus Trump atunci într-o conferință de presă. Numeroase instituții media au relatat despre operațiunile respective de salvare.

Întrebat despre amenințarea lui Trump, într-o conferință de presă organizată a doua zi, Blanche a declarat că Departamentul de Justiție va investiga întotdeauna scurgerile de informații clasificate care pun "în pericol viața soldaților sau a agenților". "Dacă asta înseamnă să trimitem citații către reporteri, exact asta ar trebui să facem și exact asta vom face", a spus Blanche.

Departamentul de Justiție al SUA și-a intensificat recent anchetele privind scurgerile de informații către presă și a mers chiar până la percheziționarea locuinței unui reporter de la Washington Post în ianuarie. Ancheta viza un inginer IT care lucra pentru un contractor guvernamental și era acuzat că a păstrat ilegal documente clasificate. Autoritățile suspectau că informațiile ar fi ajuns în presă.

Ceea ce a surprins foști procurori este că Departamentul de Justiție avea deja suficiente dovezi pentru a-l inculpa pe inginer, care a pledat nevinovat. Cu toate acestea, autoritățile au mers mai departe și au percheziționat casa jurnalistului. Ulterior, un judecător federal a blocat cererea procurorilor de a verifica dispozitivele confiscate din casa reporterului, stabilind că instanța va analiza mai întâi dacă accesul la acele date este legal și justificat.

