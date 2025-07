"Nu vrem în fiecare an să ne trezim că mai există un caz Crevedia", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului. "Sfatul către oameni este: nu-ți cumpăra apartament, nu-ți cumpăra locuință dacă vezi că este aproape de o fabrică", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. În România chiar se poate orice. Și chiar și unde-i lege, e loc de tocmeală. Dezvoltatorii vor să facă bani, primarii vor să dezvolte localitățile. Siguranța cetățeanului nu pare a fi printre prioritățile nimănui. "Era liniște, era frumos. Pe parcurs, situația s-a schimbat", spune o femeie. Şi nu pentru că s-a construit, ci pentru cum s-a construit.

Oraşul Năvodari are cinci obiective SEVESO

"Cred că știu la ce vă referiți și la aspectele care nu sunt limitate Constanței și nu sunt limitate Năvodariului, la aspectele cu construcțiile. Cu distanțele între construcții, cu respectarea regulamentelor prevăzute de directiva Seveso și așa mai departe. Și există probleme, și astea nu putem să le ascundem", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. Seveso e numele unei localități din Italia, unde, în 1976 a avut loc un accident chimic grav. Un nor de dioxină a ajuns deasupra orașului, care era la foarte mică distanță de fabrică. 37.000 de oameni au avut de suferit. Directiva Europeană, care poartă acum numele micuțului oraș din apropiere de Milano, e un set de reguli întocmit de specialiștii UE pentru a limita, pe cât posibil, proporțiile dezastrului în caz că pe o platformă chimică, într-un depozit de combustibil sau într-o rafinărie are loc un accident tragic.

România a adoptat și ea, în 2016, directiva europeană şi a transpus-o în legea 59/2016, care stabilește, în clar, că nu ai voie să construiești la gardul unui operator economic care mânuiește, produce sau depozitează substanțe periculoase. În 2017, legea a primit norme metodologice care au trasat şi distanțele la care te poți apropia cu construcții civile de obiectivele cu potențial periculos. Asta nu înseamnă că am și aplicat-o. "Sunt foarte multe clădiri construite aproape de plajă. Nu respectă chiar toate regulile de Securitate, clădirile sunt foarte apropiate, nu au zone de siguranță", a declarat Jan Jeno, director divizie de pompieri. Jan Jeno e din Cehia și își câștigă existența învățându-i pe alții cum să se ferească de dezastre.

"De doi ani nu se fac decât finalizările vechilor construcții. S-au cam oprit. Avem o problemă legată de SEVESO, nu știu dacă dvs știți...", a declarat Florin Chelaru, primarul din Năvodari. Oraşul Năvodari are cinci obiective SEVESO. Cel mai mare dintre ele, Rafinăria. Zona roșie, până la 925 de metri distanță de obiectiv, permite doar construirea obiectivelor industriale pentru depozitare. În zona portocalie, care ajunge până la 2.300 de metri de obiectiv, poți amenaja spații verzi, infrastructură de transport dar nu aeroport, clădiri pentru gospodărie comunală, zone de agrement pentru maximum 100 de persoane. La Năvodari, legea e opțională.

Acesta este un complex, cu mai multe clădiri care acum au 6/7 etaje, pentru care s-ar fi dat autorizație de construire în 2021, spun surse din primărie. Conform unui gps uzual, este cel mai apropiat imobil de locuit de Rafinărie. La mai puţin de 1,5 km distanţă. Muncitorii sunt pe şantier şi lucrează. Potrivit surselor noastre, aceasta clădire ar fi putut avea cel puțin încă un geamăn. Ar mai fi fost ceruta o alta autorizație de construire, tot în aceasta zona. Acela a fost momentul când dezvoltarea urbanista s-a blocat. În zona galbenă, care ajunge până la 7500 de metri de obiectiv, blocurile de locuințe sunt limitate la parter + două etaje. Dar. Poți construi hoteluri sau apart-hoteluri care pot adăposti cel mult o mie de persoane, fără a fi impus un număr maximum de etaje. O scăpare legislativă? O portiță deschisă, pe care, românește, intră toată lumea.

"Când vii și pui blocuri collective și tu vii și spui "asta-i apart-hotel, pentru că nu e locuit tot timpul", dar de fapt afli că oamenii locuiesc acolo permanent și doar s-a zis că este apart-hotel. Toate aceste aspecte nu vor duce, într-o zi, decât la o posibilă tragedie", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. "E vorba de un studiu. Studiu care împiedică construirea altor blocuri, se pot construi doar apart-hoteluri și hoteluri direct", a declarat Florin Chelaru, primarul din Năvodari. Nu e studiu, e lege. Şi e în curtea Ministerului Mediului şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Doar că, nimeni nu ţine cont de ea. Cum e posibil? În prezent, pompierii emit avizele pentru securitate la incendiu în baza Hotărârii de Guvern numărul 571 din 2016. O lege actualizată, culmea, în acelaşi an în care Uniunea Europeană emitea directiva SEVESO, transpusă în România prin legea 59. Nimeni nu s-a gândit să coreleze cele două legi.

"La acest moment, lipsa corelării între hotărârea de Guvern care stabilește partea de avizare a unor categorii de locuințe și directiva Seveso face ca ISU să se uite doar la blocul care trebuie autorizat, că are ieșiri de urgență, că are astea - acolo poate să zică ceva, dar nu poate să se uite la aspectul amplasamentului care se dă autorizație pe el. Adică primăria autorizează, folosindu-se de acest aspect, când legislația e foarte clară și primăria n-ar trebui să autorizeze", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. Aşa că, din 2017 până în prezent, s-a construit... ca-n codru. Iar pericolu a fost o noţiune doar de nivel consultativ. "Noi am facut adrese către operatorii economici - surse de risc, care ne-au trimis scenariile posibile pe amplasamente. Noi le-am înaintat către unitățile administrativ teritoriale, anual, din 2017, anual, pentru a ține cont de aceste prevederi legale", a declarat Cristian Rotaru, ISU Dobrogea.

Încă din 2020 Observator a atras atenţia asupra modului haotic în care s-au dezvoltat orașe întregi

"Primăriile nu se pot uita neapărat consultativ la aceste notificări, ele sunt obligate să le respecte, pentru că acolo este vorba de un pericol real", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Reprezentanţii Primăriei Năvodari susţin că primele notificări de acest fel au ajuns la ei abia în 2022. În România sunt 214 obiective SEVESO. Multe dintre ele sunt înconjurate de locuinţe, mall-uri sau hoteluri. Dacă o luăm cronologic, dintre "ou şi găină", primul a fost Obiectivul. "Nu e vina obiectivului Seveso. Este vina celor care au venit să dezvolte un mall vizavi de el. Problema este, din nou, toate presiunile care se fac, pentru că când îi spui Nu poți, sar. Toată lumea sare. De la autorități, la cei care vor să dezvolte și tot și îți spun a, nu ne-ați lăsat să ne dezvoltăm. Nu ne lăsați să dezvoltăm localitatea, noi vrem să facem acolo ceva frumos", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

Printre oraşele cu cele mai apropiate zone de locuit de fabrici sau rafinării care manipulează sau produc substanţe periculoase, sunt Târgu Mureş şi Ploieşti. "Dacă ăsta ar fi standardul, ar trebui să radem Ploieștiul. Acum, blocurile există, oamenii locuiesc acolo. Deci nu te poți duce să dărâmi blocul și să dai oamenii afară", a declarat Mihai Laurențiu Polițeanu, primar Ploiești. Încă din 2020 Observator a atras atenţia asupra modului haotic în care s-au dezvoltat orașe întregi. Și totuși, ce e de făcut? "Trebuie să fie făcute controale, chiar azi am cerut de la Garda Națională de Mediu un raport să vedem ce controale au fost făcute în astfel de zone", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului. "Sfatul către oameni este: nu-ți cumpăra apartament, nu-ți cumpăra locuință dacă vezi că este aproape de o fabrică, mai ales dacă este fabrică cu risc. Asta este în mâna oamenilor. Va trebui din nou umblat la legislație și integrată legislația și corelată legislația", a declarat Raed Arafat, şeful DSU.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență spune că lacunele legii vor fi corectate înainte de sfârșitul anului. "Avem pe parcurs o modificare a legislației de prevenire și foarte probabil că acest lucru va trebui să fie trecut în legislația care se modifică acum. Și să spunem că partea de SEVESO trebuie corelată cu partea de autorizare pentru locuințe", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

