Nici bine nu s-au stins protestele profesorilor, că valul nemulțumirilor se mută în administrația locală. Sute de angajați ai primăriilor au ieşit în stradă, nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvern, care vrea să reducă drastic posturile.

"Dacă e austeritate să plătească toată lumea, să se taie de la parlamentari. […] Sunt angajat IT cu 20 de ani experienţă în domeniu şi am ajuns să câştig un pic mai bine decât un măturător, cu tot respectul pentru aceste funcţii" a spus un protestatar.

Protestatar: Cu o reducere de 40% cine mai lucrează? Un dezastru, închizi primăria şi "la revedere".

Reporter: Un mesaj pentru guvernanţi?

Articolul continuă după reclamă

Protestatar: Să se gândească mai bine ce fac, să nu se transforme toată chestia asta într-un dezastru naţional.

În urmă cu puţin timp, sindicaliştii au avut o întânire cu premierul.

Protestul s-a încheiat fără să se ajungă la un consens

"A avut loc o întâlnire care s-a terminat cu puţin înainte de ora 17:00, la Palatul Victoria. Chiar dacă au fost foarte multe nemulţumiri din partea sindicaliştilor, întâlnirea s-a încheiat fără să se ajungă la un consens. Negocierile vor continua miercuri" a relatat reporterul Observator Florentina Lazăr.

Protestatarii care au venit în faţa guvernului s-au arătat nemulţumiţi de măsurile de austeritate pregătite. Mai exact, de reducerea cu 40% a numărului de posturi în administraţia locală. Oamenii se tem că îşi vor pierde locurile de muncă, tocmai de aceea au venit în Capitală pentru a protesta.

A avut loc şi un marş din Piaţa Victoriei către Palatul Parlamentului, iar mai apoi sindicaliştii au fost primiţi la Palatul Victoria. Ei cer să fie redus numărul de viceprimari în primării şi numărul de consilieri ai primarilor, astfel încât să nu fie concediaţi angajaţii din administraţia locală.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰