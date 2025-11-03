Scene şocante filmate într-un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Bihor. O angajată loveşte cu brutalitate un pacient. Îl târăşte pe jos şi chiar apelează la o nuia ca să-i aplice corecţia crudă. Femeia este acum cercetată disciplinar. Şefii i-au găsit explicaţii pentru comportamentul violent.

Scenele înfiorătoare se petrec în curtea unui centru pentru Persoane cu Handicap din Bratca, Bihor. Cu o cruzime greu de descris, un bărbat şi o femeie lovesc cu pumnii şi picioarele un pacient cu dizabilităţi întins pe jos. Unul dintre ei pune mâna pe o nuia şi îl atacă. Cei doi nu se opresc până când bietul om rămâne dezbrăcat, fără bluză. Bolnavul reuşeşte să scape din mâna lor. Culmea, femeia din imagini este îngrijitoare în centru, iar partenerul ei de violenţe este pacient. "Locuind aici, mai aproape, se mai aud ţipete, dar nu de la îngrijiori, mai mult de la pacienţi, de la bolnavi", spune o localnică.

În interiorul centrului s-a deschis o anchetă internă

Centrul e în grija DGASPC Bihor. Reprezentanţii spun că îngrijitoarea a încercat să aplaneze un conflict între cele două persoane internate. Femeia este acum cercetată disciplinar, iar în interiorul centrului s-a deschis o anchetă internă. "Urmează să notific angajată că nu are dreptul conform procedurii respective, nu mai are voie să intre in contract cu beneficiarii până la soluţionarii cazului", a declarat Marcela Tomuța, şefa centrului. Poliţia s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal. În centru sunt internate 50 de persoane cu handicap grav care au nevoie permanentă de îngrijire şi supraveghere.

Printre pacienţi sunt foste victime ale centrelor comuniste, care au primit eticheta de copii irecuperabili. "Se intampla să facem vizite inopinate şi se întâmpla să găsim în vestiarul angajaţilor obiecte contodente, obiecte care erau pentru a se apăra spuneau ei de beneficiari în situaţii de criză", a declarat Laurentiu Lazăr, preşedintele Asociaţiei Filantropia, fost administrator centru Bratca. Orori asemănătoare au fost descoperite şi la începutul anului. Zeci de micuţi cu dizabilţăţi, internaţi în patru centre din Târgu Mureş. Încuiați cu zăvorul, extrem de slăbiţi, aglomeraţi câte nouă într-o cameră și puşi la grămadă chiar dacă era focar de varicelă.

