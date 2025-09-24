În zona halei din Sectorul 2 al Capitalei care a ars mai mulţi investitori au proiecte imobiliare. Unele cu blocuri de 10, altele de 14 de etaje. De altfel, o mare parte din curtea Antrefrig este deja în şantier. Înainte de incendiu, depozitul care s-a făcut scrum era ca o insulă singulară şi preţioasă - era în mijlocul oraşului şi pentru el nu existau planuri imobiliare.

Hala care a ars în totalitate este situată într-o zonă în care se construieşte intens. În complexul Antrefrig, cu o suprafaţă de aproape 33 de mii de metri pătraţi, sunt mai multe proiecte imobiliare. În documentele oficiale, consultate de Observator, găsim certificate de urbanism pentru blocuri de 10, 12 sau 14 etaje, chiar pe terenul de lângă hala arsă. Coincidenţă sau nu, singura zonă unde nu există niciun plan rezidenţial este cea în care se află hala care a ars şi încă 3 construcţii adiacente. În capătul opus al complexului, există deja un şantier în lucru, pentru un ansamblu de 950 de apartamente, cu o valoare estimată la peste 140 de milioane de euro.

"În zonă se sapă deja pentru ridicarea unor blocuri cu regim de înălţime de cel mult 11 etaje. Aici sunt mai multe parcele de teren pentru care, pe lângă certificatul de urbanism au fost emise şi autorizaţiile de demolare şi construire de la Primăria Sectorului 2. De proiect se ocupă investitori din Oradea", a transmis reporterul Observator Andreea Milea.

"Ne-am săturat! De trei luni de zile ne-au terminat psihic. Taie pom, picamere, maşini de ronţăit cimentul şi tot felul de maşinării. S-a lucrat luni noapte până la 4 dimineaţa", se plânge o doamnă care locuieşte în zonă.

Platforma Antrefrig este deţinută, prin diverse firme, de doi afacerişti: Manochehr Saadati-Sohi şi Kabir Jafar. Cei doi au vândut în 2007 compania producătoare de conserve din carne unei companii din Cehia şi au rămas cu halele din complexul en-gros. Manochehr, cetăţean român născut în Iran, este cunoscut de câteva decenii pe piaţa imobiliară din Capitală. A obţinut milioane de euro din exproprieri pentru şoseaua Fabrica de Glucoză, a fost implicat într-un proiect imobiliar în Parcul Verdi, a construit ilegal în Parcul Herăstrău şi a fost acuzat că a ridicat fără acte ultimele două etaje ale Hotelului Persepolis, mistuite de flăcări în 2022. Aseară, a venit printre primii la locul incendiului.

Reporter: Aveţi aici marfă în acest depozit?

Manloucher Saadati: Da, da.

Reporter: Era o investiţie mare?

Manloucher Saadati: Era, era.

În acte, halele care au ars îi aparţin partenerului său, Kabiri Jafar. Acesta a fost recent investigat de poliţişti, care i-au confiscat mai multe arme de foc. Iranianul a fost vizat şi de o investigaţie jurnalistică ce dezvăluia că a vândut ilegat tone de carne de pasăre.

"Vă rog să contactaţi instituţiile de stat. Sunt cei mai apţi pentru a vă răspunde", a spus Kabiri Jafar, patron Interfrig, referitor la incendiu.

Cei care aveau marfă în depozite nu îşi explică cum a pornit focul.

"Când am plecat ieri la ora 17 şi 10 minute era totul ok, acum e morman. Patronul ştie ce a făcut", a spus proprietara unui depozit.

"Nu cred că a luat foc, eu cred, după părerea mea, că e ceva intenţionat", spune un bărbat.

Preţul pentru un metru pătrat construit în zonă porneşte de la 1.600 de euro.

