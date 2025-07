Impactul mortal s-a petrecut sub ochii mai multor şoferi şi a fost surprins de o cameră de bord. Într-o clipă, camionul, scăpat de sub control, rupe parapetele din beton ce separă sensurile şi loveşte în plin o maşină care circula regulamentar. Şoferul autoturismului, un tânăr de 30 de an, nu a avut nicio şansă

Ionuț Dogaru plecase de acasă, din Teleorman, și se îndrepta spre serviciu, în București. Lucra ca manager la o firmă de distribuție şi juca fotbal în Liga a V-a. Pentru toţi colegii lui vestea a căzut ca un şoc.

Şoferul camionului a ajuns la spital cu mai multe fracturi. Le-a spus polițiștilor, chiar înainte să fie preluat de ambulanță, că i-ar fi explodat un pneu şi de aceea a pierdut controlul asupra mastodontului.

Posibila cauză a accidentului

Aceasta este cea mai importantă probă din acest dosar. Polițiștii trebuie să afle acum, în anchetă, dacă pneul a explodat din cauza șoferului, pentru că nu ar fi făcut toate verificările mașinii sau dacă a fost un simplu accident.

Anchetatorii iau în calcul și varianta în care bărbatul ar fi fost neatent la volan şi ar fi stat pe telefon.

"Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatele alcooltest şi drugtest, ambele rezultate fiind negative", a declarat Andreea Balaș, Poliția Ilfov.

Verificări fac și specialiștii de la CNAIR. Primele lor date arată că autocamionul ar fi circulat încărcat mult peste tonajul admis. Şi de aceea ar fi fărâmat cu uşurinţă parapetul.

"În zona respectivă este un parapet de beton care permite reţinerea autovehiculelor cu tonaj de până la 10 tone, dacă acest parapet este lovit la un unghi de 10 grade. Camionul care a lovit acel parapet avea viteză mult mai mare pentru că era la coborârea de pe pod şi avea supratonaj. Numai încărcătura avea 40 de tone. Era un autovehicul cu supratonaj", a explicat Alin Șerbănescu, CNAIR.

Nu este exclus ca tirul să fi fost supraîncărcat. În aceste zile sunt impuse restricții din cauza temperaturilor ridicate. Maşinile mai mari de 7.5 tone sunt ţinute pe dreapta în timpul zilei pentru a nu distruge asfaltul, aşa că mulţi transportatori fentează tonajul pentru a face mai puţine drumuri şi pentru a respecta termenii contractelor.

