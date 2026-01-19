Tragedia evitată la limită la Craiova se poate repeta oricând! Sunt mulţi oameni care ignoră pericolul şi se aventurează pe lacurile îngheţate, să se distreze, să pescuiască sau să facă fotografii spectaculoase. Autorităţile îi avertizează: gheaţa poate ceda oricând.

Pe Lacul Morii din Bucureşti, oamenii au intrat pe gheaţă inclusiv cu patinele, convinşi că stratul este suficient de gros. Seara trecută, poliţiştii locali au intervenit și au îndepărtat mai mulţi tineri, tocmai pentru a preveni o tragedie.

Amenzi pentru cei care ignoră avertismentele

Şi lacul din parcul IOR este traversat la pas în ultimele zile.

"Am traversat insula de acolo și am venit aici ca să nu mai ocolesc. E destul de groasă gheaţa, cred că are pe puțin 10 centimetri că altfel nu ar ţine. M-aş duce la fund aşa frumos", a spus o persoană.

Avertismentul autorităților: gheața nu este sigură

Autorităţile avertizează însă că orice pas pe gheaţă ar putea fi ultimul. Chiar dacă la mal, stratul este mai gros, pe măsură ce ne apropiem de centrul lacului, se subţiază, iar fisurile pot apărea fără să fie vizibile cu ochiul liber. Căderea în apă rece poate duce rapid la şoc hipotermic, lucru care poate fi fatal în doar câteva minute.

"La nivelul Municipiului Bucureşti au fost intervenții atât pentru salvarea animalelor, cât şi pentru salvarea persoanelor care au căzut sau s-au blocat în lacuri înghețate. Din fericire, nu au fost cazuri grave", a declarat Ştefan Eduard, sublocotenent ISU Bucureşti-Ilfov.

"Sunt şi oameni care îşi riscă viaţa pentru a salva pe alţii. E un risc, dar e un risc asumat. Trebuie să ştie lumea că de salvator mort sau erou mort, nimeni nu are nevoie", a avertizat Raed Arafat, şeful DSU.

Cum se pregătesc pompierii pentru astfel de situații

Pompierii și scafandrii se antrenează constant pentru astfel de situații.

"Folosesc colace de salvare pentru a scoate în cel mai scurt timp persoanele din apă, pentru a evita riscul de şoc hipotermic și pentru a le aduce la mal în siguranţă. Se folosesc echipamente ușoare indiferent de distanţă pentru a nu risca integritatea vieţii", a explicat un scafandru.

Şi la Constanța mulți localnici s-au plimbat pe lacul Tăbăcăriei. Pe timp de iarnă, salvamarii patrulează în zonă și îi avertizează pe cei care se aventurează pe gheață.

