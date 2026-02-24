O fetiţă de şase ani a rămas singură pe lume într-o clipă. A supravieţuit miraculos accidentului care i-a răpit ambii părinţi. Maşina celor trei a fost spulberată, în linie dreaptă, pe drumul spre casă, de autoturismul condus de un tânăr care nu este la prima greşeală gravă. Luna trecută, s-a răsturnat cu maşina pe acelaşi drum, nu departe de locul accidentului de aseară. Iar acum 4 ani, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan. Judecătorii au fost înţelegători cu el atunci şi au considerat infracţiunea... "o întâmplare nefericită".

Accidentul a avut loc seara trecută, la nici 20 de kilometri de Brăila. Dan şi Cătălina se întorceau, împreună cu fetiţa lor, de la bunici, spre casă. Pe o bucată de drum drept, inexplicabil, maşina lor este spulberată de un autoturism care intră pe contrasens. Impactul este devastator. Maşinile sunt aruncate în câmp, cei doi soţi mor pe loc, sub ochii fiicei lor.

Fetiţa a scăpat, ca prin minune, doar cu câteva zgârieturi

Fetiţa a fost salvată de scaunul pentru copii. Tatăl ei avea 45 de ani şi lucra ca poliţist la Centrul de Detenţie pentru Minori din Tichileşti. Mama ei avea 40 de ani şi era profesoară la Liceul Teoretic "Panait Cerna" din Brăila.

"Copiii au iubit-o, a fost un şoc pentru toată lumea. Nu putem să credem aşa ceva. Tinereţea, fetiţa care a rămas singură", spune Genoveva Copae, secretara liceului.

"Tot am zis că e o farsă, un fake. O să ne lipsească eleganţa ei, sinceritatea ei. Un profesor deosebit, nu ar fi supărat pe nimeni. Se spune că cei buni ajung la Dumnezeu, să ştiţi că aşa este", spune directoarea liceului.

"Un coleg model, exemplar, săritor. Te ajuta de fiecare dată când aveai nevoie de ceva. Un om dedicat meseriei şi un om pe care te puteai baza", spune Voicu Mircea Alexandru, pdc penitenciar Tichilești Brăila.

Şoferul care i-a ucis din greşeală este un bărbat de 35 de ani, de loc din Făurei. Rănile suferite în accident nu-i pun viaţa în pericol.

"Este internat în secția de terapie intensivă cu traumatism toracic, fractură costala C2, luxatie de sold stânga. În acest moment se afla în stare stabilă, conştient și cooperant", spune dr Alina Neacșu, director medical spital Brăila.

Nu a fost, însă, în stare să le ofere anchetatorilor vreo explicaţie.

Şoferul de 35 de ani a fost prins beat la volan în anul 2022, i-a fost anulat permisul şi a primit un an de închisoare cu suspendare. A redobândit permisul între timp, iar luna trecută s-a răsturnat cu maşina pe acelaşi drum naţional.

De această dată, nu băuse înainte să se urce la volan. Anul trecut s-au întâmplat aproape 4000 de accidente în România. 1300 de oameni şi-au pierdut viaţa pe şosele.

