Tragedie la Iași, unde o șoferiță a murit după ce a plonjat cu mașina de pe o pasarelă, înaltă de aproape 10 metri. Surse Observator spun că femeia ar fi condus foarte aproape de un camion. În momentul în care a fost claxonată, a tras brusc de volan și a căzut în gol. Podul nu era asigurat cu parapeţi, iar gardul care, în teorie, protejează pietonii, era mâncat de rugină. Femeia nu a avut nicio şansă - medicii au găsit-o fără suflare.

Accidentul a avut loc la intrarea în Iaşi, pe Pasarela Socola. Când a văzut ce s-a petrecut sub ochii lui, şoferul de TIR de care s-a lovit şoferiţa, a început să ţipe, spun martorii.

"Brusc mi-a apărut maşina pe partea stângă a mea, pe banda doi şi a luat dreapta", a declarat şoferul camionului.

Femeia de 52 de ani ar fi schimbat banda fără să se asigure. Șoferul de TIR a claxonat, însă nu a mai putut evita impactul. Mașina a lovit gardul metalic al pasarelei, grav mâncat de rugină, care a cedat imediat.

Articolul continuă după reclamă

"Eram afară, îmi întindeam hainele şi am văzut că zboară ceva de sus. Când am văzut, o maşină. Am auzit impactul de la distanţă şi am fugit repede în casă să sun la 112", a povestit un martor.

Accidentul s-a produs în punctul cel mai înalt al pasarelei. Femeia a pierdut controlul volanului şi a plonjat în gol de la o înălţime de cel puţin 8 metri. Avariile asupra maşinii arată cât de grav a fost impactul cu solul.

Şoferiţa a rămas captivă în maşină după accident. Era inconştientă când au ajuns pompierii.

"După efectuarea manevrelor de descarcere şi acordarea primului ajutor, victima intrând în stop cardio-respirator, a fost declarat decesul", a declarat Marius Plugaru, purtător de cuvânt ISU Iași.

Zona în care s-a prăbuşit maşina e loc de joacă de multe ori pentru copii. Din fericire, nimeni nu trecea în acel moment pe sub pasarela care trebuia reabilitată încă din 2023.

Traficul pe pasarelă este unul intens. Cu toate acestea, nu există parapete care să protejeze împotriva accidentelor. Nici măcar gardul care ar trebui să-i ajute pe pietoni nu este sigur. În cele mai multe zone, au fost improvizate, cârpite nişte reparaţii, dar el se rupe ca hârtia.

Pe hârtie, proiectul pentru pasaj sună bine - cinci benzi de circulaţie, traficul de maşini mici separat de cel de mare tonaj, dar şi o pistă pentru biciclete. Momentan proiectul s-a împiedicat de liniile de tren peste care trebuia amenajată o cale alternativă de trafic.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰