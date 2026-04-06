O trotinetă electrică a explodat azi într-un apartament din Bucuresti. Bateria vehicului a luat foc în timp ce era la încărcat, în dormitor. Proprietarul a încercat să stingă vălvătaia, dar flăcările puternice l-au rănit. A ajuns la spital cu arsuri pe braţe.

Trotineta electrică ar fi fost lăsată peste noapte, la încărcat, într-un dormitor. Dispozitivul s-a încins, apoi a luat foc. Suflul exploziei a spart geamurile apartamentului.

În imaginile primite pe Fii Observator se văd limbile de foc violente şi coloanele de fum înalte de câţiva metri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 7.30 dimineaţa la un apartamanet situat la etajul 10 al blocului din sectorul 3 al Capitalei. Majoritatea oamenilor s-au autoevacuat până au ajuns pompierii care au reuşit să stingă flăcările într-o oră.

"M-am speriat că urma să ies afară, să merg la muncă şi nu am mai...deja am alertat toată scara să coboare afară din bloc şi a trebuit să ieşim singuri".

"A fost o bubuitură, am coborât, am sunat la 112. El intrase în panică, alerga", spun oamenii.

Tânărul care locuia în apartament a ajuns la spital cu arsuri la mâini. Apartamentul s-a făcut scrum.

"El încărca trotineta deobicei în dormitor şi el dormea în sufragerie. Dormitorul fiind aici, prima cameră. Uşa a fost aruncată de suflu, nu chiar acolo, dar a fost smulsă din ţâţâni de suflul exploziei de la baterie de la trotinetă", povesteşte unchiul.

"Am văzut fum, iar pe urmă flăcări. Avea trotinetă electrică şi a avut-o la încărcat. // I-a bubuit bateria", spun vecinii.

Trotinetele electrice folosesc baterii tip litiu-ion

O singură celulă defectă poate provoca supraîncălzirea în lanţ a componentelor şi, în final, deflagraţia. Anual sunt vândute aproximativ 50 de mii de astfel de vehicule în România. Cu uşurinţă se pot transforma în bombe cu ceas dacă nu sunt îngrijite cum trebuie. Doar în Bucureşti, anul trecut, au fost şapte incendii provocate de trotinete electrice.

Specialiștii ne recomandă să fim atenţi la baterii- să nu fie deteriorate sau umflate atunci cand punem trotineta electrica la incarcat. In plus, e foarte important sa folosim încărcătorul original si sa punem vehiculul in priza departe de materiale usor inflamabile. Daca vedem ca iese fum din baterie trebuie să ne îndepărtăm şi să sunăm la 112.

"În ceea ce priveşte stingerile incendiilor la autovehicule sau echipamente electrice, acesta presupun imersia sau inundarea acestora pentru o lungă perioadă de timp", spune Eduard Ştefan, pompier.

Un incident similar s-a petrecut şi în urmă cu doi ani, la Iaşi. Faţada unui bloc a fost spulberată de explozia bateriei unei trotinete electrice.

