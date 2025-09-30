Moarte cumplită a unui băiat de 18 ani din Piteşti. Tânărul a fost lovit pe un bulevard central chiar de maşina de ridesharing pe care o comandase. Şoferul ar fi întors neregulamentar, a fost izbit în plin de un alt autoturism iar apoi şi-a prins clientul ca într-o menghină de un vehicul parcat. O vecină care este asistentă i-a acordat primul ajutor, însă inima victimei a cedat câteva zeci de minute mai târziu, la spital.

Accidentul a avut loc în cartierul Trivale, din Piteşti, aproape de miezul nopţii! Tânărul de 18 ani comandase o cursă de ridesharing şi aştepta în stradă.

Şoferul aflat pe banda 1 ar fi vrut să întoarcă pe bulevard, pentru a-l lua pe băiat, însă nu s-a asigurat. Un alt tânăr de 18 ani care circula pe banda 2 l-a lovit în plin. Şoseaua era udă, iar şoferul începător nu a mai putut evita impactul. În urma ricoşeului, băiatul a fost prins între maşina pe care o comandase şi una parcată pe stradă.

Asistentă medicală, martoră la tragedie

Alexandra, asistentă de profesie, locuieşte chiar în blocul lângă care a avut loc accidentul. Nu a stat pe gânduri şi a început masajul cardiac înainte de sosirea ambulanţei.

"Băiatul era în stare foarte gravă, în stop cardio-respirator. Nimeni care care lucrează în domeniul acesta nu poate să stea acasă cu mâinile în sân sau pe bordură, să privească. Este un instinct să cobori şi să acorzi primul ajutor până vin colegii", a povestit Alexandra Ispăşeanu, asistentă medicală.

A răspuns la resuscitare, dar a murit la spital

Adolescentul a răspuns manevrelor de resuscitare, însă inima i-a cedat pentru a doua oară când a ajuns la spital. Era din satul Vitănești, judeţul Olt, şi se mutase în Piteşti când a intrat la liceu.

"Un băiat foarte cuminte, foarte respectuos, la locul lui. De vreo 2, 3 ani s-a dus la liceu la Piteşti, dar venea săptămânal acasă, vacanţele, toate... el aici (n.r. locuia)", a spus o vecină despre tânărul decedat.

Şoferul de ridesharing, un bărbat de 50 de ani din Târgovişte, a ajuns şi el la spital cu mai multe răni. Le-a spus poliţiştilor că nu-şi mai aduce aminte cum s-a petrecut accidentul.

"Ambii conducători auto implicaţi în eveniment au fost testaţi cu aparatul etilotest rezultând că nu au consumat alcool", a declarat Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeş.

Bulevard periculos: zeci de accidente lunar

Bulevardul pe care a murit băiatul este cunoscut de localnici ca punct negru al accidentelor. Pentru că se parchează pe prima bandă, intrarea în intersecţii se face fără vizibilitate şi mulţi pietoni trec ilegal.

"Noi am sesizat de atâtea ori primăria, dar nu s-a luat în considerare absolut nimic. Sunt câte 7-8 accidente pe lună aici", a precizat un localnic.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă.

