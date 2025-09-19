Un vânător din judeţul Satu Mare a fost împuşcat mortal de prietenul său. Puşca s-ar fi descărcat accidental în timp ce bărbaţii se pregăteau să plece cu maşina la o vânătoare de cerbi. Cei doi aveau permise şi autorizaţii, dar au umblat cu arma încărcată cu glonţ în maşină, deşi legea interzice acest lucru.

Tragedia a avut loc puţin după ora 23, în parcarea unei pensiuni din Călineşti-Oaş, la 40 de kilometri de Satu Mare. Doi bărbaţi, de 29 şi 40 de ani, au ieşit de la o petrecere, au urcat în maşină şi se pregăteau să meargă la o partidă de vânătoare de cerbi.

Pușca s-ar fi declanșat accidental

În timp ce şoferul inspecta arma, puşca s-ar fi declanşat accidental, iar glonţul l-a lovit pe prietenul său, aflat pe bancheta din spate. Victima a suferit o rană gravă în zona gâtului.

Bărbatul care a murit a lucrat mulţi ani în străinătate, dar a ales să se întoarcă în ţară în pandemie. Tot în perioada aceea şi-a găsit deschis un atelier de tâmplărie, iar în timpul liber mergea la vânătoare. Avea o fetiţă de doar 11 ani.

"Nu era cu arma lui când a plecat la vânătoare şi a mers cu alţi colegi. Erau prieteni, au mai fost împreună. Arma lui e preluată de ofiţerii de la Arme şi Muniţie", a povestit tatăl victimei.

Un vânător explică cum trebuia depozitată corect arma

Bărbatul de 29 de ani care şi-a împuşcat amicul accidental se află în custodia poliţiştilor şi a colaborat cu ei. La audieri a fost adus şi proprietarul pensiunii.

Potrivit legii, arma trebuia depozitată fără muniţie, cu percutorul demontat, pentru a evita descărcări accidentale, iar armarea se face doar în locuri autorizate de vânătoare.

"În rastel încuiată. Rastelul e prins în perete. Nu a fost asigurată şi a lăsat-o neasigurată şi încărcată şi atunci s-a declanşat", a explicat un vânător.

Vânătorul de 29 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Riscă o pedeapsă de până la 5 ani după gratii.

