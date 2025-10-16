Peste 200 de tineri au pășit, pentru o seară, în culisele televiziunii. Antena și-a deschis porțile pentru cei pasionați de media, montaj sau digital, dornici să vadă cum se editează o producție de top, din primele cadre până pe ecran. A fost o experiență completă: vizite în cele mai cunoscute platouri de filmare, întâlniri cu profesioniști din redacție și un workshop interactiv despre cum se editează Insula Iubirii, emisiunea fenomen de la Antena 1.

Tinerii au descoperit platourile Antenei și au luat parte la un workshop interactiv despre culisele montajului ale producţiei Insula Iubirii. Victor Ioniță, manager de post-producție la Antena 1 și lector Antena Academy, le-a arătat cum din sute de ore de filmare se naște o poveste de televiziune.

"Nu că este greu să montezi aceste emisiuni. Este desebit de greu să montezi aceste emisiuni, este deosebit de provocator. Din punctul meu de vedere, necesită nervi de oţel, răbdare şi abilităţi. Abilităţile sunt cele mai uşor de dobândit în timp. Tot montajul la insula iubirii durează undeva la 6 luni", a spus Victor Ioniță.

Fascinați de procesul din spatele producțiilor Antenei, mulți dintre tineri au spus că și-ar dori, într-o zi, să lucreze într-o redacție sau într-o echipă de montaj.

"Sunt un mare fan al televiziunii şi iubesc tot ceea ce înseamnă televiziune. Şi am vrut ca prin această experienţă să păşesc pentru prima dată într-un platou de televiziune", susţine un tânăr.

"Mi s-a părut foarte interesant pentru că urmăresc Insula Iubirii de vreo 2 sezoane să văd procesul din spate şi cât de multă muncă este", mărturiseşte alt tânăr.

Evenimentul a fost și o ocazie de a interacționa cu profesioniști din televiziune și de a descoperi cum se pot transforma visurile în carieră. Un exemplu este Sabina Pantazi care anul trecut a venit la Noaptea Companiilor cu gândul de a deveni prezentator meteo.

"Am ascultat poveşti de succes, am cunosacut o echipă minunată, iar astăzi cu ajutorul lor am fost ghidată către această meserie. Întotdeauna am fost fascinată de puterea cuvintelor şi de impactul pe care materialele de televiziune îl pot avea. Educă, informează, inspiră şi mi-am dorit şi eu să fac parte din ea", a declarat Sabina Pantazi, prezentator Meteo Observator.

După workshop, participanții au vizitat platourile Neața cu Răzvan și Dani, studiourile Antena Stars și sălile de curs ale Antena Academy.

"Mi-a plăcut ca a fost o combinaţie şi pe partea tehnică şi pe partea creativă. Cred că oamenii nu-şi dau seama cât de mult de muncă este în sptale unei emisiuni", susţine un participant.

Altul spune că i s-a părut "o experienţă foarte faină".

"Îţi răspunde la foarte multe întrebări şi poţi să îţi dai seama ce vrei să faci cu adevărat. Cred cu tărie că îţi deschide noi oportunităţi şi de ce nu, să îţi găsesşti job-ul care e menit pentru tine", susţine acesta.

Cei care visează să devină prezentatori, reporteri sau specialiști în grafică, montaj ori digital pot face primul pas spre cariera dorită pe site-ul antena-academy.ro.

