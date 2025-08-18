Apa mării ar putea fi contaminată cu o bacterie nouă. "Vibrio" se numeşte şi se dezvoltă în general în ape calde, de peste 20 de grade Celsius. Marea Neagră e zonă de risc, potrivit Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Copiii sunt cei mai afectaţi. În risc sunt și cei care au zgârieturi sau leziuni pe piele. Și, atenţie, infecţia se poate lua inclusiv dacă mâncați fructe de mare insuficient gătite.

În primul rând, turiştii trebuie să fie atenţi la copii să nu înghită apă din mare, iar dacă au leziuni pe piele să le acopere cu un plasture. De asemenea, specialiştii ne recomandă să gătim foarte bine fructele de mare înainte să le consumăm.

Care sunt simptomele

Infectarea se poate întâmpla atât în mare, cât şi uscat, spre exemplu atunci când zeama din fructele de mare ajunge pe o rană deschisă. Simptomele sunt dureri de burtă, iritaţii ale pielii, iar în cele mai grave cazuri, septicemie.

Bacteria Vibrio se înmulţeşte atunci când apa mării depăşeşte 20 de grade Celsius. Acum, pe litoralul nostru apa mării are 25 de grade. DSP ia frecvent probe din apa mării, iar în acest moment nu au fost semnalate probleme.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

