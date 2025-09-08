Video Apariţie surprinzătoare pe străzile Craiovei. Un preşedinte de stat a fost văzut la plimbare pe motor
Apariţie surprizătoare pe străzile din Craiova. Preşedintele Cehiei e în vacanţă în România. Petr Pavel a explorat oraşul din Bănie, îmbrăcat lejer, în pantaloni scurţi şi în tricou.
Apariţie surprizătoare pe străzile din Craiova. Preşedintele Cehiei e în vacanţă în România.
Petr Pavel a explorat oraşul din Bănie, îmbrăcat lejer, în pantaloni scurţi şi în tricou.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰