Locuitorii dintr-o comună de lângă Craiova s-au trezit cu aleile din cimitir pavate cu resturi mărunţite de plastic, metal şi cauciuc. Oamenii îl acuză pe primar că ar fi transformat locul în groapă de gunoi, mai ales că edilul nu ar fi la prima ispravă - primăria a mai fost amendată pentru că nu a respectat legislaţia de mediu.

Aşa arătau aleile cimitirului Coşoveni, o localitate aflată la doi paşi de Craiova. Deşeurile periculoase folosite pe post de pavaj au stârnit revolta oamenilor.

"Să aprind o lumânare bunicului meu, când încolo, ce să fac, m-am împiedicat de un furtun de maşină. Când m-am uitat în jos era toată maşina. Cum să punem, domne', plastic? Toate deşeurile plastice din comuna Coşoveni le pui în cimitir". "Am rămas şocat, efectiv şocat. Nu îmi venea să cred ce vedeam. Nu ştiu la ce s-a gândit domnul primar să arunce deşeurile aici, în cimitir, unde sunt îngropaţi părinţii noştri, bunicii noştri", spun oamenii.

Cimitir, groapă de gunoi

Primarul are o explicaţie: cineva vrea să îi facă rău. "Cârcotaşii spun că a pus viceprimarul, că am pus eu, că a pus... Asta este... nici nu ştiu. Eu nu pot să dau aşa ordine", a declarat Virgil Grigore, primar Coşoveni.

Deși primarul localității susține că acest tocător este folosit doar pentru resturi vegetale, în apropierea lui găsim materiale asemănătoare ca cele din cimitir.

"Sunt făcute exact acum 3 luni, când am făcut proba la tocător, să vedem dacă toacă plastice, materiale feroase şi vegetale. Resturile de erau acolo le-a luat cine le-a luat şi le-au pus (n.r. în cimitir) ca să-mi facă rău", mai spune edilul.

Peste noapte, spun oamenii, angajaţii primăriei au strâns gunoaiele tocate. Însă, inspectorii Gărzii de Mediu au găsit suficiente probe, iar polițiștii caută acum vinovaţii. Amenzile pot ajunge până la 70.000 de lei.

"Deşeurile trebuie să aibă un regim strict şi niciodată, indiferent cât ar fi ele tratate, cum au fost acestea, mărunţite, tocate, nu trebuie depozitate decât în spaţii autorizate. Avem deşeuri periculoase care pot conduce şi crea un impact major asupra solului, pânzei freatice, asupra calităţii aerului", a declarat Gheorghe Călinoiu, șef Gardă de Mediu Dolj.

Tot în mandatul actualului edil, primăria a fost amendată în două rânduri de garda de mediu pentru nereguli descoperite la staţia de tratare a comunei.

