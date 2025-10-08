Trecutul vizionar şi viitorul inteligent se întâlnesc în aceste zile la Romexpo. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce la cea de-a 22-a ediţie a Salonului Auto Bucureşti invențiile vizionare ale lui Iustin Capră și proiectele generației, care pun amprenta pe viitorul transportului urban şi mobilităţii verzi, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Timp de 6 zile, standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României de la Salonul Auto Bucureşti 2025 devine o punte între generații. Aici, pasionaţii pot descoperi şi admira invențiile marelui inventator român, Iustin Capră. Printre ele, Soleta 125E, cea mai economică mașină din lume la momentul lansării, și Electroscuterul Oroles, un prototip electric gândit ca soluție urbană rapidă și non-poluantă.

"Aceste automobile şi multe altele au stat la baza inteligenţei, cutezanţei tinerilor şi industriilor. Soleta este primul proprotip al soletei care a existat, nu acele mici, ci acestea de formă lunguiaţă, aerodinamică", arată Laura Albani, director Muzeul Naţional Tehnic "Dimitrie Leonida".

Lângă exponatele istorice, tinerii români aduc viitorul aproape prin intermediul inteligenței artificiale. Printre cele mai admirate creații se numără Pickabot, robotul care colectează deşeuri de pe străzi, Solis Hyperion, vehiculul solar construit de studenții din Cluj sau Horizon, viziera inteligentă pentru motocicliști.

"Este un proiect de tradiție între Senatul științific al FDVDR și salonul auto București, care susțin ideile și proiecte inovatoare. Aici vom oferi demonstrații interactive, întâlniri cu tinerii inovatori și o incursiune în istoria și viitorul mobilității urbane", spune Alina Panico, Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Parteneriatul dintre Salonul Auto București și Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a început acum zece ani.

"Noi nu suntem decât persoane care sprijină eforturile tinerilor şi a celor implicaţi în dezvoltare şi în inovaţie. Toate proiectele pe care le-am susţinut an de an la SAB, cred că multe au avut şi finalitate comercială", spune Albert Kiss, co-organizator SAB.

"Suntem împreună ca să sprijinim prin Bursa SAB toţi tinerii care printr-un efort, pe care-l depun la şcoală, reuşesc să transpăună în practică ceea ce au învăţat prin inovaţii care pot folosii la mobilitate", a declarat Sorin Rădăcineanu, co-organizator SAB.

Printre ei se numără și Alexandru, student care a venit la Salonul Auto cu o aplicație de mobilitate urbană, menită să încurajeze folosirea transportului public. "Vedem un prototip de aplicaţie de mobilitate urbană, care încearcă să te convingă că e mult mai bine să mergi cu transportul în comun", arată el.

"E o oportunitate, o oportunitate de a integra un astfel de prototip care se poate integra foarte uşor în Google Maps. Şi mai mult decât atât o oportunitate de a fi văzut şi de a putea să dau mai departe lucrurile astea stundeţilor şi elevilor care vin", spune Alexandru Guzu, înscris la bursa SAB.

Standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, alături de noile tehnologii și autovehicule prezentate la Salonul Auto București, pot fi vizitate până la finalul acestei săptămâni, la Romexpo.

