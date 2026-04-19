Într-o ţară în care violenţa domestică a scăpat de sub control, femeile refuză tot mai des un ordin de protecţie. Realitatea cruntă este că nu li se explică exact cum funcţionează o brăţară de monitorizare sau agresorii lor sunt lăsaţi liberi - doar 2% din plângerile depuse se transformă în condamnări.

Poliția Română a făcut public bilanțul violenței domestice pe ultimele trei luni, iar cifrele sunt îngrijorătoare. Aproape 34.000 de incidente au fost înregistrate la nivel național în această perioadă, iar pentru 8.400 dintre cazuri au fost emise ordine de protecție.

Un semnal de alarmă îl reprezintă faptul că, din totalul acestor situații, doar 1.700 de agresori au fost monitorizați prin brățări electronice. Polițiștii explică acest lucru prin refuzul frecvent al victimelor, care nu doresc montarea acestor dispozitive, fie din teamă, fie din speranța că agresorii își vor schimba comportamentul.

Între timp, la Timișoara are loc un eveniment dedicat victimelor violenței domestice, organizat de Alessandra Stoicescu. Este vorba despre primul marș de acest tip organizat în afara Bucureștiului, intitulat „Dragostea poartă pantofii roșii”.

În cadrul evenimentului, Alessandra Stoicescu va discuta în fața publicului, alături de specialiști și victime ale violenței domestice, despre amploarea fenomenului și soluțiile necesare pentru combaterea acestuia.

