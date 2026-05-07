Tânăr din Bacău, legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină stradă

Scene desprinse din filme de acţiune în Bacău. Un tânăr de 22 de ani a fost legat cu mâinile la spate de un indicator rutier şi bătut în plină stradă. Incidentul a avut loc în comuna Găiceana. Victima a fost sechestrată aproape o oră.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 13:36
Tânăr din Bacău, legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină stradă Maşină de poliţie parcată într-un nod din centrul Bucureştiului, România, 2020 - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 17 şi 50 de ani, au fost intenrificate şi sunt bănuite de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate în mod ilegal.

Ce spun poliţiştii

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 2 mai, în jurul orei 21:00, pe un drum public din comuna Găiceana. Cei patru suspecți ar fi imobilizat un tânăr de 22 de ani, legându-l cu mâinile la spate, cu o sfoară, de un indicator rutier aflat pe marginea carosabilului.

Articolul continuă după reclamă

Victima ar fi fost ținută astfel aproximativ o oră, timp în care agresorii ar fi exercitat acte de violență asupra sa. Polițiștii precizează că incidentul s-a petrecut în prezența altor persoane, provocând o stare evidentă de tulburare a ordinii publice.

În urma activităților investigative și operative, polițiștii i-au identificat și depistat pe cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 50 de ani, toți din comuna Găiceana.

Pe data de 6 mai, după administrarea probatoriului, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Suspecții au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tanar bacau sfoara batut strada
Înapoi la Homepage
Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”
Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: &#8220;Realitatea e asta&#8221;
Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la raft
Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la raft
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O femeie din SUA s-a vindecat de cancer în urma unei biopsii, fără niciun tratament. Explicaţia medicilor
O femeie din SUA s-a vindecat de cancer în urma unei biopsii, fără niciun tratament. Explicaţia medicilor
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Lucraţi şi în weekenduri?
Observator » Evenimente » Tânăr din Bacău, legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină stradă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.