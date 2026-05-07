Tânăr din Bacău, legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină stradă

Scene desprinse din filme de acţiune în Bacău. Un tânăr de 22 de ani a fost legat cu mâinile la spate de un indicator rutier şi bătut în plină stradă. Incidentul a avut loc în comuna Găiceana. Victima a fost sechestrată aproape o oră.

Patru persoane, cu vârste cuprinse între 17 şi 50 de ani, au fost intenrificate şi sunt bănuite de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate în mod ilegal.

Ce spun poliţiştii

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în seara zilei de 2 mai, în jurul orei 21:00, pe un drum public din comuna Găiceana. Cei patru suspecți ar fi imobilizat un tânăr de 22 de ani, legându-l cu mâinile la spate, cu o sfoară, de un indicator rutier aflat pe marginea carosabilului.

Articolul continuă după reclamă

Victima ar fi fost ținută astfel aproximativ o oră, timp în care agresorii ar fi exercitat acte de violență asupra sa. Polițiștii precizează că incidentul s-a petrecut în prezența altor persoane, provocând o stare evidentă de tulburare a ordinii publice.

În urma activităților investigative și operative, polițiștii i-au identificat și depistat pe cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 50 de ani, toți din comuna Găiceana.

Pe data de 6 mai, după administrarea probatoriului, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Suspecții au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰