Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei, marcată anual în 24 martie, reprezintă un moment important pentru a reaminti impactul major pe care această boală îl are în continuare asupra sănătăţii publice la nivel global şi pentru a reafirma angajamentul comunităţii internaţionale în direcţia eliminării tuberculozei.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, boala determină anual peste 10 milioane de îmbolnăviri şi aproximativ 1,2 milioane de decese, fiind din nou principala cauză de mortalitate provocată de un singur agent infecţios după perioada pandemiei COVID-19.

Data de 24 martie marchează momentul istoric din anul 1882 în care medicul şi cercetătorul german Robert Koch a comunicat descoperirea agentului etiologic al tuberculozei - Mycobacterium tuberculosis, contribuţie fundamentală care a stat la baza dezvoltării metodelor moderne de diagnostic şi a strategiilor de control al bolii.

Situaţia tuberculozei la nivel global

Conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii:

aproximativ 83 de milioane de vieţi au fost salvate începând cu anul 2000 prin intervenţiile de control al tuberculozei;

în 2024 au fost estimate 10,7 milioane de cazuri de tuberculoză la nivel mondial;

boala a provocat aproximativ 1,23 milioane de decese.

Tema stabilită pentru Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei 2026 este: "Yes! We Can End TB - Led by Communities. Powered by Commitment" "Da! Putem pune capăt tuberculozei - Conduşi de comunităţi. Susţinuţi prin angajament ferm."

Această temă subliniază rolul esenţial al comunităţilor, al pacienţilor şi al societăţii civile, precum şi necesitatea menţinerii unui angajament politic şi instituţional solid pentru susţinerea programelor de control al tuberculozei.

Situaţia tuberculozei în România

Deşi România rămâne ţara cu cea mai mare incidenţă a tuberculozei din Uniunea Europeană, în ultimele două decenii incidenţa bolii a scăzut cu peste 70%, reflectând impactul intervenţiilor de sănătate publică.

În anul 2025, incidenţa globală a tuberculozei în România a fost de 40,2 cazuri la 100.000 de locuitori, iar incidenţa la copii a fost de 9,9 cazuri la 100.000 de locuitori.

Distribuţia teritorială a tuberculozei în 2025 evidenţiază diferenţe importante între judeţe, cu incidenţe mai ridicate în special în estul şi sudul ţării şi valori mai reduse în centrul şi vestul României. Cazurile de tuberculoză la copii sugerează existenţa unor zone cu transmitere activă în comunitate, în special în sud. Aceste date subliniază necesitatea consolidării intervenţiilor de depistare şi control adaptate particularităţilor epidemiologice regionale.

Indicatorii epidemiologici arată însă o evoluţie favorabilă:

incidenţa globală a tuberculozei a scăzut cu 71,9% în perioada 2002-2025, de la 142,8 cazuri la 100.000 de locuitori (30.985 cazuri) la aproximativ 40 cazuri la 100.000 de locuitori (7.666 cazuri);

incidenţa tuberculozei la copii (0-14 ani) a scăzut cu 79,4% în perioada 2002-2024, de la 48,1 cazuri la 100.000 de locuitori (1.809 cazuri) la 9,9 cazuri la 100.000 de locuitori (296 cazuri);

mortalitatea prin tuberculoză a scăzut cu 68,6% în perioada 2001-2024, de la 10,5 decese la 100.000 de locuitori la 3,3 decese la 100.000 de locuitori.

Aceste rezultate reflectă impactul măsurilor implementate prin Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei, precum şi consolidarea intervenţiilor de sănătate publică în domeniul controlului tuberculozei.

Provocări actuale

Una dintre principalele provocări pentru controlul tuberculozei o reprezintă tuberculoza multidrog-rezistentă (MDR-TB).

Pentru cohorta MDR-TB din 2022, rata de succes terapeutic a fost de 51%, iar în primele 9 luni ale anului 2025 au fost raportate 105 cazuri de MDR-TB şi 50 de cazuri de TB cu rezistenţă la rifampicină (RR-TB).

Importanţa depistării precoce

Tuberculoza este o boală curabilă şi prevenibilă, iar diagnosticarea precoce este esenţială pentru limitarea transmiterii şi pentru succesul tratamentului.

Printre simptomele frecvente ale tuberculozei se pot număra:

tuse persistentă mai mult de trei săptămâni

febră

transpiraţii nocturne

scădere în greutate

oboseală accentuată.

Persoanele care prezintă astfel de simptome sunt încurajate să se adreseze medicului pentru evaluare şi investigaţii.

Direcţii strategice pentru controlul tuberculozei

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia End TB, răspunsul la tuberculoză trebuie să includă:

consolidarea serviciilor medicale pentru depistarea precoce;

extinderea utilizării metodelor rapide de diagnostic;

asigurarea accesului continuu la tratament eficient;

modernizarea sistemelor de monitorizare şi evaluare a cazurilor;

implementarea tehnologiilor moderne de diagnostic şi mai eficiente.

Angajamentul comunităţii medicale

Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei şi Societatea Română de Pneumologie - Secţiunea Tuberculoza susţin eforturile destinate reducerii impactului tuberculozei şi implementării măsurilor prevăzute în Strategia Naţională de Control al Tuberculozei.

Eliminarea tuberculozei ca problemă majoră de sănătate publică necesită menţinerea angajamentului politic, consolidarea sistemelor de sănătate şi implicarea activă a comunităţilor în prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolii.

