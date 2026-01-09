Panică, în această dimineaţă, pe linia 100, care face legătura între centrul Bucureştiului şi Aeroportul Internaţional "Henri Coandă". Un autobuz nou a fost învăluit într-un nor dens de fum. Speriaţi, oamenii au coborât în grabă din mijlocul de transport.

S-a întâmplat chiar la capăt de linie, în staţia Aeroport Băneasa, când în autobuz nu mai erau decât câţiva călători. Tot fumul a fost provocat de blocarea unei roţi şi nimeni nu a fost rănit, spun reprezentanţii STB. După incident, autobuzul a fost retras din circulație şi va fi verificat tehnic.

Incidentul a fost surprins și de martori, care au publicat imagini și videoclipuri pe rețelele de socializare. În înregistrări se vede cum autobuzul este învăluit într-un nor dens de fum gri, chiar în momentul în care pleacă din stația STB Aeroportul Băneasa, după evacuarea călătorilor. "Arde, uite cum arde!", se aude într-unul dintre clipurile distribuite pe grupurile de trafic.

Potrivit unui fost șofer STB, cauza cea mai probabilă a fumului ajuns în interiorul autobuzului este o defecțiune a sistemului de încălzire auxiliară, cunoscut sub numele de Webasto. "Pe timp de iarnă se pornește acest sistem. Dacă galeria de evacuare este fisurată, fumul ajunge direct în salonul autobuzului", a explicat acesta, potrivit B365.

Astfel de incidente nu sunt o premieră. Situații similare au fost raportate în repetate rânduri în ultimii ani, inclusiv recent, pe linia 640, unde un autobuz Otokar s-a umplut de fum în timpul cursei.

Autobuzele implicate fac parte din lotul de 400 de vehicule Otokar achiziționate în 2018 de Primăria Capitalei, în baza unui contract în valoare de peste 458 de milioane de lei, fără TVA. Potrivit datelor furnizate de STB, între decembrie 2018 și februarie 2023 au fost raportate peste 26.000 de defecțiuni tehnice la aceste autobuze.

Cele mai frecvente probleme au vizat instalațiile electrice, ușile de acces, sistemele de climatizare și instalațiile de răcire ale motorului.

