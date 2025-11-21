Au început demolările la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa, locul tragediei în care, acum patru ani, şapte oameni au murit într-un incendiu devastator. Buldozerele au dărâmat aripa mistuită de flăcări, iar în locul ei va fi ridicată o clădire modernă, construită după standardele actuale din medicină. Aici vor funcţiona exclusiv secţiile de boli infecţioase. Secţia de ATI continuă să funcţioneze în spitalul modular, până când administrația va găsi bani pentru noul spital.

Pe 1 octombrie 2021, Constanţa era lovită de una dintre cele mai mari catastrofe medicale. În plină pandemie de Covid 19, Spitalul de Boli Infecţioase, singurul care trata cazurile grave, era cuprins de un incendiu puternic chiar în secţia de terapie intensivă. 7 oameni şi-au pierdut viaţa pe loc. Alţi 5 au murit după, din cauza complicaţiilor apărute.

Acum, la patru ani distanţă, administraţia locală a început proiectul de modernizare şi consolidare a clădirii. Echipele de constructori au pus la pământ aripa mistuită de flăcări, închisă încă din ziua tragediei. Acolo se aflau aproape jumătate din paturile spitalului.

"Pentru ca disconfortul să fie cât mai mic, constructorul foloseşte apă. În timp ce intervine excavatorul, se stropeşte astfel încât praful să nu ajungă în atmosferă şi să polueze", a transmis Cristina Niţă, reporter Observator.

"Chiar era jale şi am auzit discuţii că spunea că vor să dărâme să facă din nou. Foarte bine, lasă să facă", a spus o pensionară.

"Structura de rezistenţă a clădirii a fost afectată în timp, nu neapărat datorată incendiului. Incendiul a scos la iveală anumite lucruri şi normal că trebuie făcute lucrări ample de consolidare", a declarat dr. Claudia Cambrea, director Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanta.

Vor fi îndepărtaţi pereţii şi planşeele vechi ale etajelor superioare, apoi fundaţia va fi întărită pentru a creşte rezistenţa la cutremur. Etajele 1 şi 2 vor fi complet restaurate şi va fi construit încă un nivel. Instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire şi ventilaţie vor fi înlocuite integral, acoperişul va fi refăcut, iar pe clădire vor fi montate panouri fotovoltaice.

"Dacă vom lucra zi şi noapte, undeva în toamna anului viitor ar trebui să avem corpurile ridicate", a declarat Costin Răsăuţeanu, viceprimarul municipiului Constanța.

"Pe spaţiul pe care l-am avut la dispoziţie am reuşit să păstrăm doar numărul de paturi pentru secţiile de boli infecţioase. Noi mai avem un proiect în curte pentru o clădire nouă în care va trebui să funcţioneze secţia de ATI", a mai spus dr. Claudia Cambrea.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 87 milioane de lei, bani din fonduri europene şi din bugetul local.

