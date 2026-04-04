Video Armă cu aer comprimat, descoperită pe aeroportul din Cluj-Napoca într-un colet trimis de o firmă din Cehia

Descoperire șocantă pe aeroportul din Cluj-Napoca. Politistii de frontieră au găsit o armă cu aer comprimat și 200 de proiectile ascunse într-un colet.

de Alex Prunean

la 04.04.2026 , 20:28

Coletul venise din Cehia cu un zbor cargo și urma să ajungă la o persoană fizică din România. Polițiștii de Frontieră de pe aeroport au decis însă să facă un control aleatoriu, pentru care au folosit inclusiv un echipaj canin antrenat pentru identificarea substanțelor interzise. Câinii nu au găsit nimic, dar agenților le-a atras atenția un colet greu de aproximativ 1 kg, expediat de o firmă din Praga.

Pentru că acest colet nu era însoțit de niciun document, agenții au decis să-l deschidă, iar în interior au găsit arma de airsoft. Alături de ea mai erau 200 de cartușe folosite pentru acest tip de armă. Nu au găsit în interiorul cutiei niciun fel de document care să justifice introducerea acestei arme în țară, astfel că polițiștii au reținut-o.

Urmează să fie identificat destinatarul, care va fi chemat la audieri pentru a le explica polițiștilor întreaga situație. În mod normal, aceste arme de tip airsoft nu au nevoie de niciun fel de document pentru deținere, dar e nevoie de acte pentru a fi introduse în țară.

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în "familia Antenei" eram cel mai tânăr corespondent.

Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
