Astăzi încep antrenamentele rezerviştilor din Bucureşti şi Ilfov. 10.000 de oameni sunt chemati, pentru o zi de instrucţie, în cadrul exerciţiului anual, care are drept scop verificarea nivelului de pregătire și a modului în care structurile de apărare pot fi completate cu personal. Dar ce moment nefericit. Fix acum, când un general ar Armatei Române acuză clar şi răspicat Guvernul că blochează programul de armată voluntară pentru tineri. În plus, rezerva de mobilizare a Armatei îmbătrâneşte, iar media de vârstă se apropie de 50 de ani. Practic, avem pe masă o altă problemă provocată tot de blocajul guvernamental.

Aproximativ 10.000 de rezerviști din București-Ilfov sunt chemați la acest exercițiu MOBEX 2026. Odată ajunși la unitățile la care au fost repartizați, vor fi identificați, echipați și vor trece din nou prin instrucție militară, inclusiv prin ședințe de tragere cu muniție de război. Pentru fiecare rezervist în parte, tot acest program durează o singură zi.

Rezerviştii pe care se bazează Armata în caz de război au o medie de vârstă care se apropie de 50 de ani. Pentru întinerirea rezervei, autorităţile au creat un program prin care tinerii pot face, voluntar, patru luni de pregătire militară, pentru care sunt plătiţi cu 20.000 de lei. Pentru prima dată, un general al armatei române adminte că programul este blocat de criza guvernamentală.

Ce vor face rezerviştii chemaţi de Armată la MOBEX 2026

"Programul de soldați gradați voluntari în termen, și anume pregătirea de bază de patru luni de zile, în acest moment nu a putut fi inițiat datorită inabilității Guvernului de a adopta actele juridice subsecvente legii cinci din 2026", a declarat general maior Mircea Gologan, conducătorul exerciţiului Mobex 2026.

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Un alt front pe care Armata încearcă să intervină este cel al dezinformării. La exerciţiile din anii trecuţi, ordinele de chemare primite de rezervişti au alimentat pe reţelele sociale teorii potrivit cărora România se pregăteşte de război. De această dată, MApN a început din timp o campanie de informare.

Mihai Băltătescu: Exerciţiul nu are legătură cu situaţia de securitate din estul României

"Nu are absolut nicio legătură cu situația geostrategică din estul României. Ele se desfășoară cu o periodicitate undeva la cinci-6 ani. Menționez că, într-adevăr, Bucureștiul, în ultimii ani nu a fost antrenat în aceste exerciții. Trebuie să ne gândim la amploarea Capitalei, la numărul mare de locuitori și la numărul mare de indicative care sunt dislocate aici", a afirmat Băltătescu Mihai, directorul exerciţiului Mobex 2026.

Exerciţiul se desfăşoară până pe 12 octombrie.