O femeie de 47 de ani din Hunedoara, bătută de fostul soț, a fost salvată de polițiști după ce oamenii legii au oprit în trafic mașina în care aceasta se afla, prezentând urme evidente de violență pe față. Agresorul, care fugise înainte de controlul rutier și se ascunsese într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Cinciș, a fost prins după aproape 24 de ore de căutări la care au participat peste 40 de polițiști și jandarmi. Bărbatul avea asupra sa un cuțit, alimente și obiecte pentru supraviețuire și s-ar fi adăpostit peste noapte într-o grotă.

Femeie bătută de fostul soţ, salvată după ce a fost oprită de poliţişti în trafic. Agresorul, găsit în pădure

"La data de 24 mai 2026, în jurul orei 20:40, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Hunedoara, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DJ 687 D, în comuna Teliucu Inferior, au oprit în trafic un autoturism la volanul căruia se afla o femeie de 47 de ani, din municipiul Hunedoara, care prezenta urme vizibile de violenţă în zona feţei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, în aceeaşi zi, în jurul orei 19:00, în timp ce se afla împreună cu fostul soţ, în vârstă de 48 de ani, în comuna Topliţa, pe fondul unui conflict verbal, ar fi fost agresată fizic de acesta", a transmis Poliţia Hunedoara, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, femeia a relatat că, ulterior agresiunii, cei doi s-au deplasat cu autoturismul spre comuna Teliucu Inferior, iar în apropierea unui filtru rutier instituit de poliţişti pe DJ 687 D, bărbatul a oprit maşina, a abandonat autoturismul şi a fugit pe jos, spre zona Lacului Cinciş, la volanul maşinii trecând femeia, care a şi fost oprită în trafic de poliţişti.

"Având în vedere starea femeii, la faţa locului a fost solicitat un echipaj medical, femeia fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Hunedoara pentru acordarea îngrijirilor medicale. Totodată, în urma completării formularului de evaluare a riscului, poliţiştii au constatat existenţa unui risc iminent şi au emis un ordin de protecţie provizoriu", arată sursa citată.

Imediat după sesizarea faptei, au fost declanşate ample acţiuni de căutare a bărbatului, la care au participat peste 40 de poliţişti şi jandarmi.

"Acţiunile de căutare au continuat şi pe timpul nopţii, atât în zonele împădurite din apropierea municipiului Hunedoara şi a comunelor arondate Secţiei 5 Poliţie Rurală Hunedoara, cât şi în zona urbană, fiind folosite inclusiv dispozitivele cu termoviziune. La data de 25 mai 2026, în jurul orei 18:40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Hunedoara şi ai Secţiei Rurale l-au depistat pe bărbatul de 48 de ani, din Hunedoara, într-o zonă împădurită din apropierea drumului forestier care leagă municipiul Hunedoara de satul Batiz. Acesta se ascundea în vegetaţia deasă şi avea asupra sa mai multe obiecte folosite pentru a supravieţui peste noapte, inclusiv un cuţit, un monoclu, alimente şi obiecte de îmbrăcăminte, pe timpul nopţii ascunzându-se într-o grotă", au precizat poliţiştii.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei Municipiului Hunedoara, iar în urma probelor a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind bănuit de lovire sau alte violenţe şi ameninţare.

Acesta a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva şi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare.

