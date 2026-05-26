Video Un băieţel de 7 ani din Botoşani a ajuns la spital, după ce a înghiţit capacul unei carioci
Au fost momente cumplite într-o familie din Botoşani, după ce un copil de 7 ani a înghițit capacul unei carioci. Echipajul de ambulanţă l-a găsit semiconştient când a ajuns la el.
Un copil a ajuns de urgenţă la spital, după ce a înghiţit accidental un capac de cariocă în timp ce se juca. Incidentul a avut loc marţi seară, în jurul orei 20:30, iar familia a sunat imediat la 112, speriată că micuţul nu mai poate respira corespunzător.
La faţa locului a ajuns în aproximativ cinci minute un echipaj medical din Trușești. Asistenta l-a găsit pe copil respirând cu dificultate şi uşor confuz, astfel că a început imediat manevrele pentru eliberarea căilor respiratorii. Potrivit cadrelor medicale, micuţul a reuşit să elimine capacul de cariocă după ce a fost încurajat să tuşească.
Între timp, la caz a ajuns şi un echipaj cu medic din Botoşani, care l-a evaluat pe copil şi a decis transportarea acestuia la Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani pentru investigaţii suplimentare.
Copilul este acum în stare bună, în afara oricărui pericol, însă a rămas internat pentru monitorizare medicală.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage