Video Un băieţel de 7 ani din Botoşani a ajuns la spital, după ce a înghiţit capacul unei carioci

Au fost momente cumplite într-o familie din Botoşani, după ce un copil de 7 ani a înghițit capacul unei carioci. Echipajul de ambulanţă l-a găsit semiconştient când a ajuns la el.

de Angela Bertea

la 26.05.2026 , 14:13
Un copil a ajuns de urgenţă la spital, după ce a înghiţit accidental un capac de cariocă în timp ce se juca. Incidentul a avut loc marţi seară, în jurul orei 20:30, iar familia a sunat imediat la 112, speriată că micuţul nu mai poate respira corespunzător.

La faţa locului a ajuns în aproximativ cinci minute un echipaj medical din Trușești. Asistenta l-a găsit pe copil respirând cu dificultate şi uşor confuz, astfel că a început imediat manevrele pentru eliberarea căilor respiratorii. Potrivit cadrelor medicale, micuţul a reuşit să elimine capacul de cariocă după ce a fost încurajat să tuşească.

Între timp, la caz a ajuns şi un echipaj cu medic din Botoşani, care l-a evaluat pe copil şi a decis transportarea acestuia la Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani pentru investigaţii suplimentare.

Copilul este acum în stare bună, în afara oricărui pericol, însă a rămas internat pentru monitorizare medicală.

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

