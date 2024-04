Vezi și

Clisura Dunării. Un loc superb, care atrage mii de turişti anual, indiferent de sezon.

Dar înainte de orice - casa viperei cu corn. Aici, la orice pas, puteţi da nas în nas cu şarpele veninos. Însă, oricât de fioros ar suna, dacă respectaţi câteva reguli, întâlnirea cu vipera poate rămâne doar o experienţă plăcută.

Claudiu Cenuşe, director Geoparc Platoul Mehedinți: Turiştii, când pleacă pe un traseu montan ei trebuie să se intereseze şi să plece echipaţi, adică un bocanc, un pantalon peste. Dacă este multă stâncărie, ideal ar fi şi nişte parazăpezi sau să îşi tragă un ciorap mai gros peste pantaloni.

Amalia Dumbravă, biolog Parcul Natural Porțile de Fier: Să fie echipaţi corespunzător când merg pe trasee, trebuie să aibă o încălţăminte adecvată, atât pentru siguranţa piciorului, cât şi pentru a evita eventuale muşcături de viperă şi să fie foarte atenţi acolo unde se aşează.

Când atacă vipera cu corn

Trebuie să mai ştiţi că vipera cu corn atacă doar atunci când este deranjată. Aşadar, dacă din greşeală aţi călcat-o pe coadă, imediat vă va ataca. Iar dacă aţi fost muşcaţi de viperă, este absolut necesar să mergeţi de urgenţă la cea mai apropiată unitate medicală.

Gheorghe Cristescu, medic: Trebuie în primele trei ore, altfel au loc tulburări de coagulare, sângerările interne, sângerări masive, care pot duce la deces.

Adrian Cican, manager Spitalul Municipal Orșova: Anul trecut, din opt doze, din fericire am reuşit să folosim doar una, ceea ce este foarte bine, iar anul acesta avem trei doze, am făcut un calcul eficienţă-cost pentru că nu sunt tocmai ieftine şi atunci am decis ca să avem aceste trei doze. Suntem pregătiţi în orice moment să intervenim.

Zonele cu vipere din România

Vipera cu corn este cea mai mare viperă din România, care poate fi întâlnită în Dobrogea și în vestul țării. Poate fi recunoscută datorită protuberanței cornoase de pe cap și dimensiunii: este cel mai mare șarpe de la noi.

