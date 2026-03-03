Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 2-30 martie. Potrivit specialiștilor, temperaturile medii vor fi, în luna martie, mai mari decât cele specifice acestei perioade.

În luna martie, temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale, cu episoade ușor mai calde la începutul lunii și local în vest, nord și zonele intracarpatice. Precipitațiile vor fi deficitare în primele două săptămâni, urmând ca, spre finalul lunii, regimul pluviometric să revină la valori apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Prognoza meteo 2-9 martie 2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 9-16 martie 2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nordice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Prognoza meteo 16-23 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, local, în regiunile intracarpatice, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo 23-30 martie

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate, local, în nordul și centrul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

