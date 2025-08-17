Antena Meniu Search
Dacă vă este dor de o plimbare cu sania la munte, ei bine, nu trebuie să aşteptaţi până la iarnă. La Predeal, o sanie de vară de aproape 500 de metri lungime captează atenţia turiştilor. Traseul este amenajat în zona Clăbucet, iar instalaţia oferă amatorilor de viteză o panoramă de vis asupra staţiunii.

17.08.2025

Aventura începe din apropierea stației telescaunului Clăbucet, cu o urcare de 322 de metri, tractată cu cablu. Adrenalina atinge imediat cote uriaşe.

"Lungimea totală a traseului de coborâre este de aproximativ 490 de metri şi aici e probabil cea mai spectaculoasă porţiune a întregului traseu. Un viraj de 360 de grade cu aşa ceva în faţa ochilor. Panoramă asupra staţiunii Predeal şi Masivului Postăvarul", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Săniile sunt prevăzute cu centuri de siguranță și cu o manetă pentru controlul vitezei, care poate ajunge chiar şi la 40 de kilometri pe oră. 

"Sincer, e prima dată când aud şi văd aşa ceva. E o idee inovatoare şi tot ce este inovator trebuie să salutăm cu bucurie. Încă un plus adus staţiunii pentru că se poate explora şi vara", a spus o turistă.

Construcția instalației a început în urmă cu două luni, iar termenul de finalizare este abia la anul, în martie. După testele de siguranţă, turiştii s-ar putea bucura de această aventură chiar anul acesta. 

"Niște priveliști deosebite, atât asupra domeniului schiabil Predeal, cât și asupra orașului - stațiune Predeal. Și ceea ce este interesant este că această instalație va putea fi utilizată 12 luni, atât pentru sezonul de iarnă, cât și pentru sezonul de vară", a spus Mihai Predeleanu, reprezentant Primăria Predeal. 

Investiţia totală a costat aproximativ opt milioane de lei. 

