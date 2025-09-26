Antena Meniu Search
Au băut, s-au certat şi au ajuns la crimă. O femeie din Constanţa, reţinută după ce şi-a înjunghiat soţul

O femeie din Constanţa a fost reţinută, după ce şi-a ucis soţul, în urma unui scandal. Cei doi au consumat alcool, iar între ei a izbucnit rapid un scandaşl. Femeia a luat un cuţit şi i l-a înfipt dirtect în piept.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 13:15
Lovitura i-a atins mai multe organe vitale, astfel că pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic decât să se constate decesul.

Ce spun anchetatorii 

”În cursul zilei de 24 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict conjugal, în timp ce se aflau în locuinţa comună din oraşul Murfatlar, inculpata şi-a ucis soţul, B.V., aplicându-i victimei o lovitură cu cuţitul în piept, astfel încât i-a provocat o plagă înjunghiată hemitoracică stângă, cu interesare cardio-pulmonară, hemotorax stâng masiv şi hemopericard, leziuni incompatibile cu viaţa”, au anunţat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Femeia urmează să fie prezentată Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

