La 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, continuăm să ne trimitem arşii în alte ţări. De această dată, patru oameni din Bacău, care s-au ales cu arsuri grave, după explozia unei butelii. Victimele, printre care şi o minoră de 14 ani, au arsuri chiar şi pe 70% din suprafaţa corpului. Cu toţii au fost trimişi, momentan, în centre de mari arşi din ţară, până vor putea fi transferaţi în străinătate.

Totul a pornit de la un gest banal, dar extrem de periculos. Una dintre victime încerca să monteze o butelie în curtea casei. Fără să ştie, însă, la ce pericole se expune. Iar tragedia nu a întârziat să apară. Explozia, urmată de incendiu, a distrus o cameră, dar şi o parte din acoperişul casei.

Doi bărbaţi, o femeie şi o fetiţă de 14 au fost prinşi de suflul exploziei. Cu toţii au fost duşi iniţial la Spitalul Judeţean, însă rănile erau mult prea mari. Imediat au fost transferaţi cu elicpterul către centre de mari arşi din ţară.

Reporter: I-a prins înauntru, în casă, flacăra?

Bunică: "Da."

Reporter: Cum au ieşit afară?

Bunică: "Au ieşit aşa. Prăjiţi aşa."

"Unul dintre pacienţi este deja intubat. Starea lor este foarte gravă", a declarat Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Bacău.

Implicat în transferul pacienţilor a fost şi Ministerul Sănătăţii, care a activat Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate. Până la transferul în altă ţară, victimele au ajuns în centre de mari arşi de la noi. Doi adulţi au ajuns la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Capitală, minorul la "Grigore Alexandrescu", iar un alt adult la Timişoara.

La 10 ani după Colectiv, România încă își trimite marii arși în străinătate

Decizia transferului în străinătate a fost luată rapid, pentru a preveni noi tragedii. La 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, România nu e pregătită să-şi trateze marii arşi acasă. Un exemplu este Centrul de Arși al Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. De acolo, o pacientă a făcut publice mai multe fotografii cu gândaci, care se plimbau prin salonul în care era internată. Ministerul Sănătăţii a demarat o serie de contorale în urma cărora secția de la Floreasca își va pierde statutul de centru de arși din cauza neregulilor găsite.

